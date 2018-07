„Byla jsem naměkko.“ Sokoly nadchla pozitivní atmosféra sletu

Šestnáctého Všesokolského sletu v Praze se účastnilo z Pardubického kraje 23 ze 67 tělocvičných sokolských jednot. Tu z Brandýsa nad Orlicí reprezentovala osmičlenná „jednotka“, která měla za sebou nácvik skladby žen a dorostenek s názvem Siluety. Patřila do ní i Jaroslava Držmíšková.

„Bylo to úžasné, nejen samotné cvičení, ale celá atmosféra sletu. Během čtvrtečního večerního vystoupení byla bujnější, spontánnější, přes potlesky a jásot jsme ani neslyšely hudbu. Páteční vyprodané odpolední vystoupení bylo zase jiné, měla jsem při něm větší trému. Byla to moje sletová premiéra, a pokud se pojede za šest let, pojedu znovu,“ řekla maminka tří dětí Jaroslava Držmíšková.

Zážitkem pro ni byla také například atmosféra v tramvajích či v metru, kde se cvičenci navzájem poznávali, někdy si i společně zazpívali. Pozornost budilo jejich nářadí v podobě skládacích obručí, zvláště cizince zajímalo, jak se používají a fotili si je.

Podle ní bylo velmi příjemné po obou dnech vystupování od diváků slyšet, že jejich svižná skladba Siluety byla ze všech nejlepší. „I některé skoro babičky v ní působily jako dorostenky,“ dodala brandýská cvičenka.

Byla to důstojná oslava stoletého výročí vzniku republiky

Jednatelka Východočeské župy Lenka Pařízková do Prahy vyrazila nejen jako spoluorganizátorka a patronka 520 cvičenců, včetně nezbytného doprovodu, ale i jako cvičenka ve skladbě Cesta. A protože ta byla součástí pouze odpoledního vystoupení, mohla si užít večerního jen jako divačka.

„V Edenu začala sálat obrovská pozitivní energie z plochy i z obecenstva, vznikla nádherná atmosféra plná radosti, úsměvů, všeho, co k našemu cvičení patří. A nejde jen o něj, ale i o společné setkávání,“ řekla Lenka Pařízková.

Ta přiznává, že tyto oslavy pohybu vnímala velice emotivně. „Jsem člověk, který slet prožíval hodně. Naměkko jsem byla hlavně u dětských skladeb, sama jsem nacvičovala s předškolními dětmi až do krajského sletu vystoupení se zelenými svítivými gumami, do Prahy už nejely. Vnučka tam však cvičila dětskou skladbu Méďové, ale i kdyby tam nebyla, slzy šly do očí. A potom jsem slzičky měla v závěru skladby Cesta, když jsme na ploše vytvářely vlajku, stály v pozoru, zpívaly jsme Ach synku, synku a vlajky šly ze stožáru dolů,“ řekla žena, podle níž za tyto chvíle sounáležitosti stály veškeré starosti a celý rok věnovaný intenzívnímu nacvičování skladeb.

Navíc si užila řadu doprovodných akcí, počínaje slavnostním průvodem i sokolským představením Našich furiantů v Národním divadle, přes pódiová vystoupení tanečních či sportovních českých a zahraničních sokolů až po výstavy a další akce. Ocenila i větší zájem médií o sletové dny a o historii Sokola než v minulosti.

„Z mého pohledu to byla důstojná oslava stoletého výročí vzniku republiky. A děkuji všem dospělým i dětem za vzornou reprezentaci naší župy. Jen bych čekala větší zastoupení vládních a parlamentních činitelů. Důvody neznám, možná je to svátečními dny, spojenými s dovolenou, u těchto lidí bych však čekala, že mají priority jiné. O to víc oceňuji, že pardubický hejtman byl nejen na programu v Edenu, ale zúčastnil se i sletového průvodu,“ řekla Lenka Pařízková.

Hejtmanovi se líbil zdravý patriotismus

Hejtman Martin Netolický se dokonce stal hlavním čestným hostem pátečního sletového programu - alespoň podle toho, že byl z těch několika mála dalších v úvodu představen jako první. Na rozdíl od zkušenosti hlavního hosta z předchozího dne Andreje Babiše se obešel bez toho, že by si na něj někteří diváci zapískali. Také hejtmana minimální účast čestných hostů překvapila, byť místopředsedkyně Senátu a senátorka za Pardubicko Miluše Horská ve čtvrtek na sletu nechyběla.

„Je mi smutno, že pozvaní hosté, funkcionáři státu a krajů slet pravděpodobně nepovažovali za natolik důležitou akci a možná dali přednost dovolené před účastí na slavnosti, která je dílem několikaleté přípravy a činnosti Sokola. Pro mě byl slet jedním z nejzajímavějších zážitků letošního roku a jedním z vrcholů oslav sto let republiky, protože sokolové byli nedílnou součástí Masarykovy republiky a přispěli k jejímu vzniku,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Podle něj byl program excelentní, cvičenci ukázali skvělé výkony, organizátorům sletu blahopřeje. „Líbil se mi zdravý patriotismus, který byl vidět po celou dobu v jednotlivých skladbách. Velmi dojemné byly zejména sestavy malých dětí, ať s rodiči či samostatné, ale i seniorů, kteří program završovali,“ dodal Martin Netolický.