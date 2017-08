Horký vzduch pomohl vyhnat tesaříka z umělecké školy

Odborníci stále častěji využívají k likvidaci tohoto brouka takzvanou termosanaci krovů. Neprodyšně utěsní celou půdu a vženou do ní horký vzduch, který má teplotu nejméně 60 stupňů Celsia. Larvy tesaříka, které nejvíce starému dřevu škodí, se „uvaří“.

Tento způsob likvidace tohoto škůdce použila už podruhé při opravě historických městských budov radnice ve Vysokém Mýtě.

„Loni jsme tuto metodu poprvé použili při opravách Choceňské věže, přezdívané Karaska. Protože se tento způsob ochrany osvědčil, rozhodli jsme se ho použít i při rekonstrukci Základní umělecké školy, která je památkově chráněná,“ říká starosta Vysokého Mýta František Jiraský.

Výskyt tesaříka v této škole zjistil průzkum v roce 2014, podrobnější se pak uskutečnil loni.

„Jsou tam tři půdní prostory, v hlavních dvou velkých prostorách průzkumy našly asi šestnáct míst napadených larvami tesaříka v různém stadiu vývoje, ve vrchním třetím prostoru přístroje nalezly asi sedm míst, kde byl buď tesařík, nebo dřevokazná houba,“ vypočítává místa napadení škůdců Josef Šplíchal z odboru rozvoje města.

Odborná firma doporučila likvidaci takzvanou termosanací, protože je méně nákladná než výměna celých krovů a odkrývání měděné střechy.

„K likvidaci je třeba, aby horký vzduch o teplotě nejméně šedesáti stupňů působil v prostoru půdy nejméně hodinu. To znamená, že se do podkroví žene agregátem vzduch o teplotě sto stupňů, a to po dobu šesti až osmi hodin,“ vysvětluje úředník.

A dodává, že termosanaci pomohlo teplé letní počasí. „Už v době, když navrtáváním termostatických sond zjišťovali odborní pracovníci firmy teplotu napadených prostor, měly trámy uvnitř díky sluníčku teplotu čtyřicet stupňů. Takže stačilo vhánět horký vzduch jen šest hodin. Firma nyní ošetřuje trámy chemickými nástřiky, které zaručují, že pět až deset let se tesařík do trámů krovů nepustí. „Budeme krovy kontrolovat a po této době necháme nátěry obnovit,“ říká Josef Šplíchal.

Při rekonstrukci a termosanaci vyměnili stavbaři asi 17 metrů dřevěných částí krovů nejvíce napadených tesaříkem a houbou.

„Chceme ještě upravit okna na půdě, zajistíme větrání střechy a některé otvory na půdu opatříme sítěmi,“ doplnil Josef Šplíchal.