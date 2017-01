Zřícenou halu chceme mít znovu v provozu ještě letos, slibuje hejtman

Za nově vybudovanou halu v České Třebové zaplatil Pardubický kraj 58 milionů korun. Zkolaudovaná byla jen pár dní a při první akci, která se v ní konala, se propadla střecha (více o dramatu při florbalovém turnaji jsme psali zde).

Podle hejtmana Martina Netolického by se provoz v hale měl obnovit ještě letos.

„S vysokou pravděpodobností bude nutné odstranit celou konstrukci střechy. Doufám, že se ukáže, že těch problémů tam nebude tolik, aby musela jít celá tělocvična k zemi,“ řekl Netolický. Výši škod předběžně odhadl na desítky milionů korun.

Na místě nehody se byl v neděli podívat i Martin Blažek, který pomáhá trénovat českotřebovský oddíl volejbalistek.

„Oddíl měl mít trénink v pondělí, my ve čtvrtek. Jak to tak vidím, trénovat budeme pořád ve staré dobré tělocvičně. Nechápu, jak k tomu mohlo dojít,“ kroutil hlavou trenér, který se těšil, jak novou palubovku v nové hale po letitých slibech tento týden vyzkouší.

VIDEO: Nevím, proč střecha spadla, říká projektant stavby Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nespornou výhodou haly měla být variabilita hrací plochy. Tělocvičnu tak mohlo využívat více oddílů najednou. Kromě volejbalistů, basketbalistů a florbalistů měla sloužit i judistům. Nová hala pro 150 sedících diváků na tribunách byla plánovaná i pro sportovní kluby k pořádání mistrovských utkání.

Kraj rozhodl o výstavbě moderní tělocvičny na místě bývalé kotelny v areálu školy, neboť stav staré tělocvičny nedovoloval její přestavbu. V obvodových zdech se totiž nacházel zdraví škodlivý azbest, který by se při nutné přestavbě mohl uvolnit do ovzduší.

Výuka bude pokračovat jako dosud

Na místo nehody se v neděli přišla podívat řada lidí. „Zaplaťpánbůh, že se nikomu nic nestalo. Někdo tady opravdu těžce něco pokazil. Je to obrovská škoda. Pokaždé když se něco v České Třebové vybuduje, jsme z toho nadšení. Na sportovní halu jsme čekali relativně dlouho. Pořádná sportoviště tady pro basketbal a volejbal nebyla,“ řekl Jaromír Bednář.

Ředitel vedle sousedící Vyšší odborné školy a Střední školy technické Milan Kment uvedl, že se v pondělí budou řešit provozní věci.

„Budeme se bavit nad dílčím spuštěním topení, aby technologii neponičily mrazy,“ uvedl Milan Kment. Výuku tělocviku zborcená hala podle ředitele nijak nenaruší. „Studenti očekávali, že budou konečně v novém prostředí. Výuku tak nadále zabezpečíme ve stávajících prostorech původní tělocvičny,“ dodal.

Příčinu pádu střechy nové sportovní haly v České Třebové určí znalecké posudky. Kromě posudku policie nechá vypracovat další posudek Pardubický kraj, který byl investorem stavby.

„Policie bude řešit trestněprávní rovinu věci, my zadáme nezávislý posudek mimo kraj, abychom mohli stavbu reklamovat,“ vysvětluje Netolický.

Pravděpodobnost, že se podaří halu znovu otevřít dříve, než bude definitivně určen viník havárie, je vysoká. Redakcí MF DNES oslovený místopředseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Robert Špalek odhaduje, že na konečné rozhodnutí soudu se v tomto případě bude čekat minimálně měsíce, ale spíše roky. Podobně jako například u zříceného mostu nad železnicí ve Studénce.

„U tohoto typu střech jsem se už setkal s tím, že konstrukce nebyla prováděna správně, museli jsme předepsat nápravu,“ říká Špalek. Přesto se s vážnějšími problémy jako znalec v oboru setkává jen výjimečně, a pokud dojde k havárii, obvykle jde o souběh několika okolností.

VIDEO: Střecha sportovní haly spadla během utkání Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„To je typické. Nejdřív povolí jeden spoj, to je to křupání, pak se zlomí nosný prvek a zatížení se přenese na sousední, je to jako domino,“ komentoval havárii Špalek.

V hale v době pádu konstrukce bylo podle organizátorů na osm desítek lidí, všem se podařilo utéct, dva z nich na útěku utrpěli lehká zranění.

„Záchranná služba je odvezla na chirurgickou ambulanci do Ústí nad Orlicí. Jeden dostal při útěku dveřmi do holeně, druhý upadl a rozsekl si koleno,“ popsal zranění zhruba šestnáctiletých chlapců mluvčí záchranné služby Pardubického kraje Pavel Svoboda.