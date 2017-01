Střechu dělal od A do Z subdodavatel, brání se stavitelé haly v Třebové

Minulý týden, už po zřícení haly v České Třebové, vyhrála firma Profistav další výběrové řízení Pardubického kraje na rekonstrukci dětského pavilonu Odborného léčebného ústavu v Jevíčku.

„Potvrdili jsme návrh hodnotící komise, která jako nejvhodnějšího uchazeče vybrala Profistav Litomyšl. Ten snížil projektovou cenu z téměř 49 milionů korun na 34 milionů,“ uvedl první náměstek hejtmana Roman Línek.

Profistav tedy zakázku získal i přes to, že má jako dodavatel problém v Třebové. „Je nám to velice líto, poprvé v historii naší firmy musíme řešit takto závažný problém. Vyvíjíme maximální úsilí, abychom ve spolupráci s investorem v co nejkratším čase realizovali všechna opatření, která by minimalizovala negativní dopady této události,“ konstatoval ředitel firmy Tomáš Zavřel.