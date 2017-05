Obroda hokejového Dynama začíná, klub po letech dělá fandům radost

Celoroční vstupenky se přitom prodávají od pondělí za stejné ceny jako v minulém roce.

Není to vůbec dávno, co byl facebookový profil Dynama Pardubice plný nadávek a zlostných vzkazů. Po každém prohraném zápase na konci základní části soutěže nebo v baráži si desítky naštvaných lidí vůbec nebraly servítky. Parta nejnaštvanějších dokonce blokovala tým v jeho kabině. Nyní je situace odlišná. Po udržení soutěže se příznivcům klubu ulevilo a také dostávají další dobré zprávy.

Vůbec největší ohlas vyvolala před týdnem ta, která oznámila setrvání klíčového obránce Marka Trončinského. Právě jeho produktivita pomohla Dynamu v těžkých zápasech o všechno a bývalý reprezentant se rychle stal hlavním oblíbencem tribun. „Ať ti to střílí víc a víc i v příští sezoně Trončo,“ napsal pod rozhovorem s hokejistou třeba Michal Behenský.

Podobných vzkazů je víc. Marek Trončinský se totiž o Pardubicích po podpisu smlouvy vyjadřoval velmi spokojeně. „Celkově se mi to tu zamlouvá. Líbí se mi, že všechno tady funguje, že vše má nějaký řád. Město je pěkné, kluci jsou v pohodě. Všechno mi vyhovuje! Dařilo se mi zde i bodově, takže spokojenost po všech stránkách,“ uvedl Trončinský, který svá slova dokládá i činy.

Ačkoliv mají hráči nyní volno, zkušený obránce se dál zdržuje ve městě. Ve čtvrtek si byl například na kurtech pod zámkem zahrát tenis. „Jsem spokojený a rád, že jsme se domluvili. Neřešil jsem, že bych v Česku hrál někde jinde. Moc se mi tu líbí, snad bude příští sezona lepší než ta loňská,“ dodal.

Fanoušci vítají příchody do brány i útoku

Optimismus fandů umocnil i příchod brněnského útočníka Tomáše Vondráčka či brankáře Ondřeje Kacetla. A byť třeba další skvělý, dnes už bývalý obránce Dynama Nicholas Schaus podepsal v ruském Magnitogorsku, příznivci červenobílých barev věří, že další posily manažer Dušan Salfický sežene.

„Myslím si, že to nejhorší máme za sebou a že teď Dynamo bude pomalu stoupat,“ uvedl Zdeněk Harvánek, který pečlivě sleduje výsledky Pardubic dvacet let.

Pro udržení dobré nálady se snaží něco dělat i v kancelářích klubu. Pro příznivce připravili na příští týden na české poměry nezvyklou akci. Kdo si koupí permanentku na příští sezonu, dostane od Dynama dres, nebo šálu.

„Dres Dynama mohou získat fanoušci, kteří si zakoupí svou permanentku k sezení kategorie A nebo B od 15. do 21. května na pokladnách Tipsport areny, nebo online,“ uvedl mluvčí hokejového klubu Jan Hrabal s tím, že šálu Dynama mohou získat fanoušci, kteří si zakoupí svou permanentku k sezení kategorie A nebo B od 22. května do 30. června. „Šálu mohou získat i ti, kteří si zakoupí svou permanentku k sezení kategorie C, D nebo omezenou či k stání od 15. května do 30. června,“ dodal Jan Hrabal.

Majitelé permanentek z minulé sezony navíc mohou při nákupu využít slevu ve výši deseti procent.