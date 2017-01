Zloděj ujel kapele s aparaturou a naboural. Při honičce ztratil botu

Krádež se stala po Štěpánské zábavě kolem třetí hodiny v noci. „Odjíždějící vůz zahlédl člen kapely a začal ho s dalším vozidlem pronásledovat,“ uvedla policejní mluvčí Danuše Dufková.

Auto řízené zlodějem havarovalo za Morašicemi ve směru na obec Újezd.

„Řidič auto naboural hned za vsí. Namířil si to do příkopu a na strom, naboural pravý bok. Pak prchnul do pole. Členové litomyšlské kapely našli jen zablácenou botu,“ řekl starosta Morašic Karel Rajman.

Na dodávce vznikla škoda třicet tisíc korun. Policistům se pachatele zatím najít nepodařilo.

„Klíčové důkazy, jako například bota, by nás společně s dalšími indiciemi mohly přivést ke konkrétnímu pachateli. Stopy byly zaslány na kriminalistickou expertízu. Žádáme také případné svědky, kteří by nám mohli poskytnout informace k události, aby se ozvali na bezplatnou linku 158,“ dodala policejní mluvčí Dufková.