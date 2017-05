VIDEO: Stát přestaví za stamiliony čtyři rizikové železniční přejezdy

Více než půl miliardy korun hodlá stát poslat do kraje na zabezpečení čtyř nejhorších železničních přejezdů na hlavním koridoru spojující Prahu a Brno. Do několika let je mají nahradit mosty a nadjezdy.