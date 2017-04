Soud: Nelegální výbušniny ve Slatině byly jen administrativní chybou

Po více než dvou letech se zdá, že mediálně sledovaný případ může mít nečekaný závěr. Okresní soud v Ústí nad Orlicí totiž na neveřejném jednání v polovině dubna rozhodl, že tehdejší jednatel společnosti Martin Rudolf nespáchal trestný čin nedovoleného ozbrojování, z něhož ho policie vinila. Okresní žalobkyně podala proti tomu stížnost.

„Okresní soud v Ústí nad Orlicí dosud nepravomocně postoupil věc Obvodnímu báňskému úřadu a byla podána stížnost proti tomuto postupu. Nebudu nic předjímat, bude rozhodovat Krajský soud v Hradci Králové s pobočkou v Pardubicích,“ uvedla Alena Provazníková, okresní státní zástupkyně Ústí nad Orlicí.

Případ začal v únoru 2015, kdy úřady při kontrole skladů ve Slatině zjistily, že z pěti prověřovaných objektů byly ve čtyřech skladovány zbraně a střelivo bez kolaudačního rozhodnutí.

Policie provedla domovní prohlídku, odvezla přibližně dvacet tun munice a obvinila podnikatele Martina Rudolfa z trestného činu nedovolené ozbrojování, protože skladoval výbušniny, i když k tomu neměl příslušné povolení.

Případ Slatina V únoru 2015 úřady při kontrole skladů ve Slatině na Orlickoústecku zjistily, že z pěti prověřovaných objektů byly ve čtyřech skladovány zbraně a střelivo bez kolaudačního rozhodnutí. Podle policie Martin Rudolf jako jednatel společností Multiagro a Zelený dům tam navíc skladoval bez povolení výbušniny. Rudolf nakonec loni po komplikovaných jednáních s úřady získal souhlas stavebního úřadu ve Vysokém Mýtě se změnou užívání objektů. Ten souhlasil s tím, že všech pět budov původně určených pro zemědělskou výrobu bude sloužit jako sklad vojenského materiálu. Zbrojař vede s úřady vleklé spory. Zažaloval také hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, který o Rudolfovi na veřejnosti mluvil jako o gaunerovi. Okresní soud v Ústí nad Orlicí letos v březnu žalobu zamítl.

Okresní soud v Ústí nad Orlicí ale dospěl k závěru, že trestný čin se nestal. Drtivou část munice, kterou policie odvezla, držel Rudolf podle soudu legálně. Problém měl s malou částí munice, kterou až do června 2014 mohl mít, ale kvůli novele zákona se z ní stala výbušnina a on ji po tomto datu již držet nesměl. Šlo například o 50 kilogramů perunitu či stejné množství semtexu. „V podstatě administrativním zásahem se z tohoto materiálu staly výbušniny,“ píše se v usnesení soudu.

„Žalované množství výbušnin je pouhým zlomkem celkového rozsahu legálně provozované činnosti,“ uvádí se dále. K tomu, aby mohl být Rudolf odsouzen za trestný čin nedovolené ozbrojování, by mu bylo nutné prokázat úmysl porušit zákon, což se podle soudu nepodařilo. Báňský úřad musí nyní posoudit, zda to byl přestupek, nebo správní delikt.

Byla to práce pro úřady, ne pro policii, říká zástupce firmy

Martin Rudolf, který vede s úřady řadu sporů, mluví o zbytečné policejní akci.

„Je mi z toho trapně. Báňský úřad hned na počátku řekl, že to je papírová formalita a správní delikt. Ale policie chtěla svůj případ,“ uvedl Rudolf.

„Z komára se udělal obrovský velbloud, bylo jasné, že je to problém stavebního úřadu a báňského úřadu, nic kvůli čemu by se měla dělat domovní prohlídka a obsadit policií celý areál a odvážet tuny munice,“ uvedl právní zástupce firmy Multiagro Pavel Nádvorník.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický to vidí jinak. „Je to věc, která není uzavřena a toto bylo usnesení trestního soudu. Běží celá řada řízení, do nichž nehodlám vstupovat, protože běží nezávisle na Pardubickém kraji,“ uvedl.

Policie má dodnes 20 tun munice, kterou ve Slatině zabavila. Až loni v prosinci rozhodla, že munici vrátí. Mluvčí pardubické policie Eva Maturová to vysvětlila tím, že munice procházela rozsáhlým znaleckým zkoumáním a posuzováním úřady. Policie prý také čekala, až společnost předloží povolení, kterými prokáže, jak bude munici skladovat.