Závory na parkovišti u Alberta dolů nesmí, vzkazuje pardubická radnice

10:54 , aktualizováno 10:54

Spor o to, zda majitel pardubického nákupního centra Albert může zavřít parkoviště, pokračuje. Úředníci radnice prvního obvodu nyní firmě Saller Group vzkazují, že na to nemá právo, a to i přesto, že závory by měly být spuštěné jen pár hodin v noci.