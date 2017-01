Pardubice čeká klíčový verdikt, směřují k nákupu hokejového klubu

Jižní tribuna bude večer prázdná. Fanoušci nechají ve skříních šály i dresy. Ani na dálku nebudou podporovat své Dynamo, žádný extraligový zápas se totiž dnes nehraje.

Přesto příznivci šestinásobných mistrů republiky budou hodně nervózní. Zastupitelé budou jednat o nákupu klubu ze strany města. Klíčová debata, která změní hokejovou organizaci na příští roky, začíná na radnici ve čtvrtek v 16 hodin.

„Máme vizi, jak sezonu finančně i sportovně dohrát. Město by mělo klub koupit a stabilizovat ho. Musíme mu pomoci,“ uvedl primátor Martin Charvát, který má podle všeho před klíčovým hlasováním silnou pozici.

„Mám příslib od většiny stran v koalici, že nás podpoří. Ještě mě čeká jednání s TOP 09, ale i tam věřím v dohodu,“ uvedl Martin Charvát.

Matematika se tak zdá poměrně prostá. Pokud koalice skutečně bude držet pohromadě, město Pardubice se stane opět většinovým majitelem hokeje. Navíc v záloze je hlas sice opozičního, ale v Dynamu osobně angažovaného, Vladimíra Martince.

„Koupit klub má logiku i z toho důvodu, že pokud by to s ním špatně dopadlo, tak tam máme obrovský problém s arénou. Její provoz nás stojí ročně 60 milionů korun ročně a nájem by prvoligový klub platit nemohl,“ uvedla jeden z důvodů, proč by město mělo koupit Dynamo, náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

Je to hlavně moje vina, říká Rohlík

Její obavy jsou na místě. Pardubice jsou od začátku sezony pevně přikovány na dno tabulky a nic není schopné tým dostat nahoru. Nefungují trenérské rošády, změny brankářů ani hráčské trejdy. Pod kuratelou generálního manažera, šéfa představenstva a hlavního trenéra Pavla Rohlíka se tým, pokud vůbec, uzdravuje jen velmi pomalu.

„Chtěl bych se omluvit i za sebe, protože je to hlavně moje vina a jsem za to zodpovědný,“ pronesl Rohlík po úterním debaklu v Mladé Boleslavi, který znamenal opět přiblížení těžkých bojů o záchranu.

Byť to ještě nikdo nahlas nevyslovil, Rohlík u nich nejspíš nebude. Pokud se naplní předpoklady a dvacet politiků zvedne ruku pro nákup, začnou v Dynamu okamžité změny. „Už na 16. ledna by byla svolána valná hromada, na které bychom změnili vedení klubu,“ uvedl Charvát, který má už i poměrně přesný plán, jak organizaci řídit.

Salfický se bude starat o tým

„Za sportovní část by byli odpovědní Vladimír Martinec, Dušan Salfický a Petr Čáslava. Tým potřebuje posílit na trenérském postu a otázkou je pozice brankáře,“ řekl primátor s tím, že město by po transakci vlastnilo celkem 73,5 procenta akcií klubu.

„Za nové akcie celkem město zaplatí 9,36 milionu korun. Petr Čáslava a Dušan Salfický pak zaplatí po 1,5 milionu a za to každý z nich dostane 6,5 procenta akcií,“ uvedl na adresu současného a bývalého hráče Pardubic Charvát.

I přes celkem jasně rozdané karty se dnes na radnici dá čekat dlouhá a vypjatá debata. Zástupci opozice budou kritizovat hlavně ten fakt, že město kupuje klub ve spěchu a v době, kdy jeho cena může za pár týdnů dramaticky klesnout.

„Ten spěch se mi nelíbí, tohle bychom měli v klidu řešit po sezoně, a ne nyní,“ uvedl zastupitel za Pardubáky František Brendl, který s napětím čekal na rozbor ekonomické situace klubu. „Ten žádné zásadní problémy neodhalil, tedy pokud se mu dá věřit. Sezona může finančně skončit i v plusu, otázkou je však sportovní část,“ dodal Brendl.

Pokud se transakce nakonec uskuteční, město bude ještě platit Šmidberskému za půjčky, které klubu měl dát. Navíc radní už počítají s tím, že také Dynamu budou muset půjčit na dohrání sezony. „Jsme připraveni půjčit klubu pět milionů. Momentálně v pokladně chybí zhruba deset milionů od sponzorů, kteří čekají, jak dopadne situace kolem změny majitele,“ dodal primátor Martin Charvát.