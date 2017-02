Odvolání šéfky Služeb města Pardubice za cestu do JAR prošlo o jediný hlas

„Chtěl bych paní Tomkové poděkovat za její kvalitní práci v pozici šéfky Služeb města. Firma byla vedená velmi dobře a prosperuje,“ začal poněkud netradičně jednání o odvolání manažerky primátor Pardubic Martin Charvát (ANO).

Přívětivá atmosféra však poměrně rychle vyprchala. Zástupci ODS totiž začali tlačit na to, aby kvůli podivné služební cestě o své pozice přišli i všichni další členové představenstva Služeb města v čele s předsedou - radním za ČSSD Vítězslavem Novohradským (o cestě do JAR zde).

„Buď o cestě věděli a jsou stejně odpovědní jako Lea Tomková, anebo o cestě nevěděli a pak je firma představenstvem špatně řízená,“ uvedl zastupitel za ODS Karel Haas, který podal návrh na odvolání představenstva.

„S takovým výkladem nesouhlasím. O cestě do JAR rozhodovalo představenstvo dceřiné firmy SMP Odpady, a proto jsme jeho členy odvolali. Členové představenstva Služeb města o cestě nevěděli, takže je nemůžeme trestat,“ hájil své kolegy primátor Charvát.

Nakonec jeho argumenty měly úspěch, protože pro odvolání členů vedení Služeb města nezvedlo ruku dost politiků.

„Od prvního března tak firmu povede Aleš Kopecký a my vypíšeme výběrové řízení na nové vedení firmy. To případně také může prošetřit, zda cestou do JAR vznikla nějaká škoda těmto městským firmám,“ dodal na adresu „služební“ cesty Charvát.

Do Singapuru se nepoletí

Zastupitelé ve čtvrtek debatovali ještě o jedné služební cestě. Na ni měl v březnu vyrazit náměstek primátora Jan Řehounek. A výběr destinace byl opět exotický - Singapur a Vietnam.

„Když jsem viděl náplň připravované cesty, tak jsem řekl, že nikam nepoletím,“ uvedl Jan Řehounek. Upřesnil, že nabídku na cestu předložil zástupcům města hejtman Martin Netolický.

Na jedenáctidenní pobyt v Jihovýchodní Asii zve politiky Svaz dopravy, který měl hradit i většinu nákladů na dalekou cestu.

„Mám za to, že kauza kolem výletu do Jihoafrické republiky přesvědčila náměstka Řehounka, aby raději změnil svůj postoj,“ komentovala stažení schvalování cesty bývalá primátorka Štěpánka Fraňková.

Politici z hnutí ANO však takový výklad odmítají. „Mám za to, že jsem o zrušení cesty rozhodl ještě před probíráním cesty do Jihoafrické republiky,“ dodal Řehounek.