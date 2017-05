Páchnoucí potok v centru Svitav pošlou úředníci do kanalizace

Nyní město proto navrhlo jiné řešení. Těsně předtím, než by Studený potok vtekl u multifunkčního centra Fabrika do řeky Svitavy, úředníci navrhují tok odklonit do splaškové kanalizace a vyčistit ho spolu s odpadními vodami v čističce.

„Projektanti na tom už pracují. Kdybychom odtud zvládli všechny vody vyčistit, problém by se vyřešil. Do splaškové kanalizace bude omezený vtok. To znamená, když potokem poteče během dešťů víc vody, voda poteče tak jako dosud do Svitavy,“ popsal navržené opatření, které má být provedeno ještě letos, vedoucí odboru životního prostředí ve Svitavách Marek Antoš.

Studený potok přitom oficiálně žádnou kanalizační stokou není, fakticky však do ní ústí černé odpadní přípojky, které znečišťují tok Svitavy. Potvrdil to i rozbor vody Nezávislé vodohospodářské laboratoře před ústím do podzemí a v místě, kde se vlévá do Svitavy.

„V rámci třetí etapy rekonstrukce kanalizační sítě v ulicích Soudní, Vojanova a Uzavřená jsme objevili části přípojek, které byly svedeny do Studeného potoka. Odpadní voda může téct starou dešťovou kanalizaci přes septik, o kterém mnoho lidí ani neví,“ řekl Antoš.

Nezmapované vypouštění odpadních vod do zatrubněných potoků je podle správce toku velkým problémem nejen ve Svitavách.