Zámek Pardubice představil ekumenickou kolekci pernštejnských vín

„Pod názvy Sub una pro bílé suché, Sub utraque pro červené a Fraterno pro bílé polosuché se skrývá poselství o mimořádné náboženské svobodě, která v době největší slávy Pardubic panovala,“ uvedl ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek.

První z názvů řady vín je historicky inspirován vírou katolickou Sub una, druhý kališnickou Sub utraque a třetí bratrskou Fraterno. Názvy vín vysvětluje popis na každé lahvi z pera historika Petra Vorla. Suché bílé víno Sub una ukrývá odrůdu Rulandské bílé, Sub utraque Modrý Portugal, Fraterno zase Tramín červený.

„Vilémovi z Pernštejna, který stál v čele zemské vlády a kterého Palacký přirovnával svým významem ke Karlovi IV., se podařilo ve své době zavést pravidlo, že otázka víry je otázka vnitřního rozhodnutí člověka a neměla by ovlivňovat jeho politické postavení a roli ve společnosti. Což bylo tehdy zcela revoluční řešení, které přišlo v Čechách jako v první zemi na první vlády a vydrželo déle než jinde. Proto i tato vína patří svou exkluzivitou a svými názvy do reprezentačního prostředí pernštejnského zámku,“ řekl historik Petr Vorel.

Tři druhy ekumenického vína mají graficky sjednocenou etiketu, odlišenou jen barevným tónem a názvem. Dominuje jí pardubický zámek s obrannými valy v podobném stylu jako Paprockého dřevořez Viléma z Pernštejna z roku 1593. Autorkou etikety je výtvarnice Východočeského muzea Veronika Doutlíková.

Paví chvost mívají vína znamenitých vlastností

Nabídkou vína Východočeské muzeum pokračuje v úspěšném, někdy i provokativním marketingu, který loni Zámku Pardubice přinesl o 16 tisíc návštěvníků víc oproti předcházejícímu roku.

„Pro řadu Zámek Pardubice jsme vybrali velmi kvalitní vína, která označujeme jako paví chvost,“ uvedl sommeliér Oldřich Bujnoch.

„Paví chvost mívají vína tělnatá, tučná, extraktivní, výběrky ze zaschlých nebo suchých hroznů, vína pozdních sklizní, tedy vína znamenitých vlastností, bohatých vůní a chutí. Jejich doušek oblaží čich a jazyk a rozkošný dojem trvá dlouho, říkáme, že mají dlouhou stopu,“ dodal Bujnoch.

Pomohl vybrat i stylové lahve, které existovaly už v době Pernštejnů i s tradičními korkovými uzávěry. „Jedna lahev z kolekce pernštejnských vín se bude prodávat na zámku za 180 korun,“ řekl Libánek.

Historie vína v Pardubicích je velmi stará. „Od devátého či desátého století bylo víno součástí života všech zdejších obyvatel, i když o tom nemáme jednoznačný doklad. O tom, že víno bylo v Pardubicích pěstováno, prodáváno a pito máme doklady z doby Pernštejnské, tedy z přelomu 15. a 16. století. Vinice byly pod dnešní nemocnicí, na svazích Kunětické hory i na Chrudimsku. Kolekce nového vína však navazuje i na novou tradici, kterou je setkávání vinařů a prodejců v létě na zámku,“ dodal historik Petr Vorel.