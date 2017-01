Kraj si platí blogera, aby region chválil. Texty píše zpěvák Záhorovský

Písničky jsem neznal, psal zpěvák o svém koncertu Bloger Honza napsal loni v dubnu pochvalnou reportáž z koncertu pardubické skupiny Sabrage, jejímž zpěvákem je finalista první Superstar Julian Záhorovský. Za zdánlivě nezávislým blogerem se ale skrývá sám Záhorovský, jemuž za texty na facebookové stránce Honza na výletech platí Pardubický kraj. Na blogu se koncertům jiných kapel nevěnoval. „Písničky jsem samozřejmě neznal, ale ostatní lidé zpívali, takže si budu muset doplnit vzdělání. Začal jsem tím, že jsem si tedy zakoupil jejich nové CD Sbírka motýlů a budu to poslouchat na cestách,“ píše bloger Honza alias Záhorovský o pardubickém koncertu skupiny Sabrage. Moc se mu prý líbila píseň Rychlý šípy, protože jako malý komiksy četl moc rád. „A ten jejich nápad, natočit klip na kruhovém objezdu za provozu, je super,“ napsal bloger. „Kluci“ podle něj měli úspěch. Záhorovský uznává, že za krajské peníze o své kapele psát neměl. „Teď zpětně to považuju za chybu, určitě bych to tam necpal, přišlo mi, že je to zajímavá akce. Jsem ochoten reportáž smazat, peníze vrátit,“ uvedl Záhorovský. „Reportáž jsem neviděl, ale nepovažuju to za nějaký dramatický problém,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.