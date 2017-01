Dárek z EU. Žáci základních škol dostanou lepší vybavení odborných učeben

Záměr na svém zasedání schválila rada města, ve čtvrtek o něm jednají zastupitelé.

„Chceme na našich školách vytvořit odborné učebny, laboratoře a dílny, jež budou odpovídat potřebám 21. století. Pokud se má nová generace zaměřit na technické obory, po kterých je poptávka na trhu práce, je potřeba tomu přizpůsobit podmínky a kvalitu výuky už na základních školách,“ uvedl náměstek primátora zodpovědný za školství Jakub Rychtecký. Dodal, že město do stavu budov a majetku škol ročně investuje asi 100 milionů korun.

Celkem patnáct pardubických základních škol bylo rozděleno do pěti skupin, a to na základě toho, do jaké míry mají připravené řešení kompletní bezbariérovosti.

„V první vlně jsme se rozhodli pro osm pardubických základních škol, které toto kritérium splňují nejsnadněji, nebo mají bezbariérovost už vyřešenou. Do konce letošního roku chceme mít připraveny projekty s odhadem nákladů za více než 98 milionů korun, z toho více než 43 milionů korun by mělo jít do špičkového vybavení a pomůcek. Dotacemi chceme pokrýt až 95 procent výdajů, minimální míru spolufinancování města odhadujeme na čtyři miliony korun,“ řekl Rychtecký.

V první vlně by se tak měly modernizace a rekonstrukcí odborných učeben dočkat základní školy Závodu míru, Bratranců Veverkových, Npor. Eliáše, Ohrazenice, Družstevní, Spořilov, Studánka a Staňkova.

Modernizací by postupně měly projít všechny pardubické základní školy.

„Největší investice bude potřeba do Základní školy Svítkov, kde už rada vybrala vítěze na zpracování projektové dokumentace pro přístavbu školy, včetně kmenových tříd a navýšení kapacit. Na škole je převis poptávky u zápisů do prvních tříd nad nabídkou volných míst,“ uvedl Rychtecký.