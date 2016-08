Při historické bitvě vylétly z pušky omylem projektily, zranily tři vojáky

„Pravděpodobně k tomu došlo tak, že byla použitá plastová munice, z níž vylétávaly malé projektily, tedy plastové kuličky, které byly určeny na jinou cvičnou střelbu než na tuto. Bylo to zřejmě způsobeno špatným označením munice a její záměnou,“ řekl Dan Urbánek z historické společnosti Renata, která akci organizuje.

Jeden voják utrpěl škrábnutí do ruky, u dalších dvou se kulička dostala pod kůži.

„Odjeli na ošetření, spravil to jeden steh, za dvě hodiny byli zpátky. Program nebyl narušen. Byla by to velká policejní akce, kdyby se nezjistilo, jak a s čím se to stalo. Nám se to však podařilo zjistit i díky fotografům, brzy jsme věděli, čím to bylo způsobeno a kdo to způsobil. Po dvou hodinách bylo po aféře,“ dodal Urbánek.

To si však tak úplně nemyslí policie, která sobotní případ vyšetřuje a zřejmě ho neuzavře jen během pár dní.

Případem se budou zabývat znalci

„Zahájili jsme úkony v trestním řízení pro přečin ublížení na zdraví. Vyšetřovatel si pozve znalce z oboru balistiky a znalce z oboru soudního lékařství, aby se zjistilo, jestli byla střela nebezpečná a měla dostatečnou kinetickou energii, aby způsobila vážnější zranění,“ uvedla svitavská policejní mluvčí Hana Kaizarová.

Policisté byli na akci ještě před začátkem. Vojákům v historických uniformách kontrolovali zbraně, doklady a zjišťovali, zda vojsko před bitvou nepilo alkohol.

Tradiční akce Mladějov-Blosdorf 1915 se uskutečnila letos po osmnácté. I v horku dorazilo k bojišti přes tisícovku návštěvníků. Během minulých sedmnácti ročníků vždy vítězili Rakušané, letošní novinkou a zároveň výjimkou bylo vítězství Rusů a legionářů.

„Já jsem jako pořadatel Rakušák, Rusové nejsou můj šálek kávy, ale přesto jsme se přes to přenesli a nechali jsme naše bratry ve zbrani zvítězit,“ řekl Dan Urbánek, který pokládá incident s nevhodnými plastovými kuličkami za pouhou „nepříjemnůstku“, alespoň z hlediska toho, co se na bojišti v historii stalo.

„Ovšem kdyby se střelec trefil třeba do krku, bylo by to o dost horší,“ připustil pořadatel.