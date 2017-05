Radní na sebe posílají kontrolu kvůli výletu manažerů do Afriky

Pro nezvyklý krok se rozhodli pardubičtí radní. Sami na sebe posílají kontrolu. Chtějí zjistit všechny okolnosti loňské cesty tří manažerů městských firem Služby města a Odpady do Jihoafrické republiky, a to včetně vlastního postupu v kauze. O fundovaný názor na věc se má postarat nezávislá právnická kancelář.

„Nechceme, aby nás stále někdo napadal kvůli netransparentnosti,“ řekl náměstek primátora Jan Řehounek zvolený za ANO.

Z cesty dnes už bývalé šéfky Služeb města Pardubice Ley Tomkové je totiž slušný politický skandál, který navíc někteří aktéři nechtěně přiživují. Naposledy zástupci představenstev obou zmíněných společností poslali do médií poměrně ostrý vzkaz všem kritikům výletu. „Vlastně se tam vyhrožuje zastupitelům, kterým se problematické vynakládání prostředků nelíbilo, trestním stíháním. To považuji za neuvěřitelné,“ uvedl opoziční zastupitel za ODS Petr Klimpl.

Zaslání tiskové zprávy však šéf představenstva Služeb města a zároveň radní za ČSSD Vítězslav Novohradský hájí. „Nikdo nikomu nevyhrožoval, nikdo se nechystal podat trestní oznámení. Podnik má nejen povinnosti, ale i práva a ta práva musí být chráněna. Nelze donekonečna napadat podnik, ve kterém pracuje dvě stě lidí,“ uvedl Vítězslav Novohradský.

Nezávislá firma prověří náklady na cestu i odchod šéfové

Nicméně vyjádření situaci rozhodně neuklidnilo a je otázka, zda to dokáže připravovaný audit okolností podivné služební cesty, která podle dostupného programu připomínala spíše exotickou dovolenou za veřejné peníze. „Z mého pohledu je analýza nedostatečné a hlavně pomalé řešení. O celé věci se mluví už čtvrt roku a nyní budeme podobnou dobu čekat na to, co právníci řeknou. To je špatně. Mám strach, že vše půjde jen a jen do ztracena,“ dodal Petr Klimpl.

Kauza cesty do JAR Mezi 16. až 27. listopadem loňského roku cestovali po Jihoafrické republice tři manažeři městských firem. Výletu se účastnila místopředsedkyně představenstva, pověřená řízením firmy Služby města Pardubic, Lea Tomková, člen představenstva a výkonný ředitel dceřiné firmy SMP - Odpady Jiří Strouhal a ekonomický ředitel Služeb města Pardubic Stanislav Mergl. Problém byl v tom, že cesta se tvářila jako služební, ale podle doložených důkazů to byla daleko více dovolená. Radní proto rozhodli, že Tomková jako šéfka Služeb skončí. Ta se zároveň vzdala svého členství v hnutí ANO, za které je zvolená pardubickou zastupitelkou. Mandát si však ponechá. Politici také odvolali představenstvo firmy SMP - Odpady.

Logicky opačný názor na věc mají zástupci radniční koalice. Podle nich by právě právnický materiál měl za kauzou udělat definitivní konec.

„Představenstvo i dozorčí rada Služeb města Pardubic se na svém jednání usnesly, že nezávislá právnická firma prověří akt odchodu paní ředitelky z funkce a akt služební cesty, jestli de iure je vše v pořádku, například zda náklady na služební cestu jsou uznatelné. Pokud zjistíme, že vše bylo v pořádku, tak se k tomu už do důchodu nechci vyjadřovat,“ dodal Vítězslav Novohradský.

Právě jeho odvolání z pozice šéfa představenstva firmy Služby města prosazovali zástupci opozice jako trest za to, že se výlet vůbec konal. Koalice radního však podržela.