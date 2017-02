Opozice už o místa ve vedení městských firem nestojí, vyjma komunistů

Od prvního zasedání zastupitelstva na podzim roku 2014 jsou vztahy mezi radními a opozicí dost špatné. Do jisté míry za vlnu negativních emocí, které mohou zájemci sledovat při každém zasedání, může spor o obsazení dozorčích rad firem patřících radnici.

I proto primátor Martin Charvát dlouho jednal s opozičními stranami o uvolnění postů v dopravních podniku, dostihovém spolku nebo technických službách.

„Uvolnili jsme opozici zatím sedm míst. Je to poměrně složitý krok, ale jsme připraveni na další jednání. Pozice zatím uvolňovalo hlavně hnutí ANO, a tak doufáme, že k tomu přispějí i další koaliční strany,“ uvedl primátor Martin Charvát zvolený za ANO.

Většina opozičních zastupitelů to ale jako vstřícný krok nevnímá. Od začátku totiž požadovali dvojnásobek pozic, a navíc do konce loňského roku.

„Nyní už je z našeho pohledu pozdě. Nemá cenu teď už nic měnit. Než se vše odsouhlasí a přepíše v rejstříku firem, tak máme rok do voleb. To už za to nestojí,“ uvedl zastupitel za ODS Petr Klimpl, který se stal nepsaným lídrem pardubické opozice při vyjednávání s radními.

„ODS, Sdružení pro Pardubice, Pardubáci, STAN i Patrioti mají stejný názor,“ řekl za opoziční strany Klimpl.

Na návrh vedení města kývli z opozice pouze komunisté

Ve výčtu ovšem chyběla KSČM. Ta na návrh koalice slyšela a oznámila jména svých lidí, kteří by měli městské firmy z dozorčích rad kontrolovat.

„Pevně věřím, že se ke komunistům přidají i další strany, a tento problém tak vyřešíme,“ uvedl náměstek primátora Jan Řehounek, který na posledním zasedání zastupitelstva předkládal bod týkající se právě dozorčích rad.

„Původně měl bod vypadat úplně jinak. Nakonec budeme měnit jen jednoho člena v dozorčí radě dostihového spolku,“ řekl ke kolapsu vyjednávání.

V Pardubicích vždy až do současného volebního období dostala opozice možnost kontrolovat vedení firem, které disponují mnohamilionovými rozpočty.

„Koalice stoprocentně odpovídá za fungování města. Když stoprocentně zodpovídáme, musíme mít také možnost stoprocentně společnosti řídit. Úkolem a právem opozice je kontrolovat a upozorňovat na chyby. K tomu slouží především zasedání zastupitelstva a práce kontrolního výboru,“ uvedl primátor Charvát na začátku celého sporu.

Tím odstartoval emoce, které vydržely plnit radnici už přes polovinu volebního období.

„Dělat si alibi tím, že rozhodujeme o všem, sami si vše budeme kontrolovat, a když to vybouchne, tak jsme za to zodpovědní my, je špatně. Oni nám mají umožnit dozorovat společnost, ne se chovat, že jim vše patří,“ uvedl k tomu například lídr Pardubáků František Brendl.

Podmínky pro obsazení rad chtěl určovat primátor

Nicméně primátor a jeho kolegové z koalice již v tomto bodě přístup změnili.

„Rozhodně to chci dotáhnout. Nemám zájem na tom, aby si zástupci stran mysleli, že je nějak odstrkujeme od práva kontrolovat hospodaření městských firem,“ uvedl na podzim Martin Charvát. Zároveň ale hned dodal, že chce sám určovat podmínky výměny lidí v dozorčích radách.

Na tom dohoda nakonec pohořela. V první kole například koalice vetovala hned pět z patnácti navržených opozičních jmen, a jednání se tak neúměrně protahovala. V tuto chvíli je už pro zástupce opozičních stran výhodnější zůstat mimo městské firmy a použít kauzu ve volební kampani.