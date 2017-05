Prodejny potravin na vesnicích nekončí, přežívají ale jen díky dotacím

Když v Březině nedaleko Svitav skončil soukromý prodejce, kterému se provozování obchodu nevyplatilo, obec přemýšlela, co s tím. Nakonec se rozhodla založit vlastní prodejnu s potravinami. S náklady na financování pomáhá obci krajský úřad. Podobně jako celé řadě dalších, kde díky tomu lidé nemusejí pro základní potraviny jezdit daleko.

„Naše obecní prodejna funguje v našich prostorách. Jsme rádi, že na provoz získáváme peníze, dotace pokryjí 50 procent nákladů na provoz. Založili jsme společnost s ručením omezeným a prodejnu provozuje paní jednatelka a jedna paní prodavačka,“ říká starosta obce Václav Slechan.

Každoročně kraj žádá o dotace více a více obcí. V roce 2009, kdy program začínal, poslalo svou žádost dvacet obcí. V minulém roce už jich bylo 48.

„V letošním roce kraj rozděluje téměř 1,7 milionu korun. Zastupitelstvo kraje na svém posledním jednání schválilo dotace pro 44 obcí. V roce 2016 Pardubický kraj schválil dotace pro obce na podporu provozních nákladů ve výši 1,62 milionu korun, v roce 2015 ve výši 1,555 milionu korun. Podpora kraje se tedy každým rokem mírně navyšuje,“ uvedl tiskový mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Maximální dotace na jednu prodejnu je 100 tisíc korun

V rámci dotací může kraj poskytnout podporu ve výši poloviny nákladů v běžném roce, maximálně ve výši 100 tisíc korun. Peníze kraj vždy posílá zpětně podle skutečných nákladů prodejny v předcházejícím roce.

„Uznatelnými náklady jsou například elektrická energie, otop, voda, ale také vybavení prodejny klimatizací, mrazicím nebo chladicím zařízením,“ vysvětluje Barták.

Kraj ale nepodporuje žádné velké řetězce. „Záleží na tom, jak mají obce prodejny pronajaté. Většinou jsou v jejich majetku a zaměstnávají prodavačku nebo prodejnu pronajímají soukromníkovi. Příspěvek je také určen pro zásobování pojízdnou prodejnou,“ vysvětlil radní pro oblast zemědělství, životního prostředí a venkova Václav Kroutil.

Mezi obce, které dotaci v Pardubickém kraji využívají, jsou kromě Březiny třeba i Albrechtice, Anenská Studánka, Česká Rybná, Javorník, Oucmanice, Plchovice, Řepníky nebo Řetůvka.

Venkovské či pojízdné prodejny jsou v těchto lokalitách důležité pro zajištění základního zásobování obcí, jelikož ne všichni obyvatelé mají možnost dojíždět za nákupy do větších měst.

„Prodejny jsou zároveň důležitým místem pro setkávání obyvatel a tím i život obce. O tom, že je dotace pozitivně vnímána, svědčí fakt, že obce o dotaci žádají pravidelně,“ dodává Barták.

Podobná podpora by mohla začít fungovat i na Vysočině. I tam chce kraj přispět k zachování prodejen v malých obcích. „Cílem programu je zachovat v nejmenších obcích rozsah služeb a udržet v provozu místní obchod, který je mnohdy pro starší občany jedinou možností, kde nakoupit základní potraviny. Obce mohou získat dotaci až 50 tisíc korun,“ uvedl Pavel Pacal, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje, územního plánu a stavebního řádu.

Grantový program Venkovské prodejny 2017 je určen pro obce do dvou tisíc obyvatel, pokud se prodejna nachází v její části, kde žije maximálně 300 stálých obyvatel.

V podpoře venkova by mohl pomoci i prodej základních potravin v partnerských pobočkách pošty nebo podpora pojízdných prodejen. Prodej potravin v malých obcích by se pak mohl označit za veřejnou službu. Navrhuje to ministerstvo zemědělství a návrhem se zabývá vláda.