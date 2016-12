Zastupitelé Pardubic zkusí domluvit nákup hokejového klubu v utajení

Ze zákona je každé zasedání zastupitelstva města veřejné. To má nevýhodu v tom, že když se politici začnou hádat či vytahovat podpásové argumenty, lidé se toho z pohledu radních mohou dozvědět až moc.



Proto, když se chystá v Pardubicích nějaké skutečně důležité rozhodnutí, tak primátor před tím svolá neveřejný seminář, na kterém se pokusí získat podporu pro svůj návrh bez zbytečných diváků.

Není proto tak žádné překvapení, že ke zmíněnému opatření sáhl primátor Martin Charvát i před hlasováním o nákupu Dynama Pardubice. „Čas nás tlačí, seminář pro zastupitele, který se bude týkat jen hokeje, jsem svolal už na druhého ledna,“ uvedl Martin Charvát.

Ten se přitom netají vůbec tím, že by rozhodně hlasoval pro nákup ještě nedávno velmi úspěšné sportovní organizace.

„Mám za to, že hokej je pardubické rodinné stříbro a podle toho se k němu musíme chovat. Město ho už zachránilo v minulosti a nyní by to mělo udělat znova,“ uvedl primátor s tím, že Roman Šmidberský chce za majoritní balík akcií 12,5 milionu korun.

„To je vlastně polovina toho, za co mu město v roce 2008 majoritu prodávalo. Podle mne je to rozumná nabídka,“ doplnil Charvát.

Háček je však v tom, že to není cena ani zdaleka konečná. Šmidberský už v časově omezené nabídce uvedl, že zároveň s prodejem akcií bude chtít dalších 12,5 milionu, které měl klubu napůjčovat.

Navíc momentálně město dělá v hokejovém klubu hloubkový audit, který by měl odhalit stav ekonomického zdraví Dynama. „Zatím celý proces komentovat nemůžu. Podle všeho ale audit skončí velmi brzy a už mezi svátky zastupitelé dostanou jeho výsledek tak, aby se mohli rozhodnout,“ doplnil primátor Charvát.

Zastupitelé očekávají, že audit v klubu najde dluhy

Ovšem už teď jsou každý zápas slyšet na zimním stadionu zaručené zvěsti, kolik chybí v klubové pokladně na dohrání sezony. „Vím, že to nejsou úplně ověřené údaje, ale několik na sobě nezávislých lidí mi řeklo, že to bude kolem dvaceti milionů korun. Jako hlavní důvod propadu vidím úbytek diváků v hledišti,“ uvedl dlouholetý pardubický zastupitel za ODS Petr Klimpl.

S velkou nedůvěrou očekává výsledek auditu také zastupitel za Pardubáky Milan Košař. Ten vidí jako problém to, že sondu do ekonomiky Dynama dělá firma, kterou podle něj vybral pro radnici sám majoritní vlastník Roman Šmidberský.

„Nedá se tak úplně předpokládat, že by audit mohl dopadnout nějak špatně pro pana majitele. Myslím, že ta čísla budou jen orientační,“ uvedl Košař, který navíc opakovaně upozorňuje na to, že cena akcií klesá prakticky každým odehraným kolem extraligy.

Pardubice totiž stále nejsou schopné vyhrát několik zápasů v řadě, a tak se drží na příčkách, které znamenají jen těžký boj o záchranu. „Nemusím být nějaký odborník, aby mně bylo jasné, že pokud klub spadne do baráže, cena jeho akcií dramaticky klesá. Tady vidím hlavní důvod spěchu pana Šmidberského,“ doplnil Košař.

Zakladatel známé autodopravy totiž dal radním původně čas na rozmyšlenou jen do konce roku. Nakonec ale pár dní přidal, a tak se bude hlasovat „až“ 5. ledna. „Z mého pohledu by bylo daleko čistější tuto sezonu dohrát a řešit prodej až po ní,“ uvedl k tomu lídr Pardubáků a bývalý náměstek primátorky František Brendl.

O emoce nebude při jednání zastupitelů určitě nouze

Ze slov zastupitelů je patrné, že zmíněný seminář se určitě nebude odehrávat v klidu a o emoce nebude nouze ani na oficiálním jednání na radnici.

„Bohužel to tak vypadá. Já budu všem jen opakovat, že tady prostě leží nabídka od Romana Šmidberského a bude na nás, zda pro ni zvedneme ruce či ne,“ uvedl Charvát, který zároveň dodává, že město by mělo klub vlastnit jen omezenou dobu.

„Cílem je v případě zisku klubu najít nového důvěryhodného majitele. Pokud nevyužijeme svého předkupního práva na akcie, město nebude mít možnost tento proces, ke kterému se majoritní akcionář rozhodl, nijak ovlivnit,“ dodal primátor Charvát.