Pilot využil sílu sdílení, po jeho vzoru lidé darovali masáž nebo focení

Někdo zdarma nabízí výuku létání s modely letadel, jiný aktivní víkendový pobyt na Vysočině, další třeba masáže. A šíří se to dál a dál.

Letecký akrobat Jan Rudzinskyj.

„Nic na tom nebylo. Udělal jsem to loni a měl jsem pocit, že se chci podělit i letos. Pak se ale stalo to, že kamarád a architekt, odborník na bydlení a Feng Shui Jan Macháček se přidal a nabídl odbornou konzultaci zdarma. Následně Dobrá pekárna nabídla svůj vynikající kvasový chleba na celý leden zdarma. To je síla sdílení. Mám slzy v očích,“ popisoval v závěru roku Rudzinskyj.

K výzvě se poté prostřednictvím Facebooku připojila například fotografka Michaela Jiroutek nebo pilot Jan Řehák, jenž nabídl let svým letounem FM250 Vampire nad Dvorem Králové.

„Cítím obrovskou vděčnost, že je nás tolik, kdo se cítí být tak bohatý, že se může podělit o to, co má a co umí. Nezáleží na tom, kolik peněz to stojí, ani nezáleží na tom, jak je to atraktivní. Záleží na jediném, že máme co dávat a co sdílet,“ říká letec. A přesně takto se podle něj na světě stávají krásné věci.

„Nevymyslíme je. Nevytlačíme je. Nevyvzdorujeme je. Prostě se stanou, když každý sám za sebe udělá něco nezištně pro svět a pro sebe, prostě z lásky k životu jako takovému,“ míní Rudzinskyj.