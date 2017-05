Vandalové řádili v zámeckých zahradách, stromek „oholili“ na párátko

„Jsme zvyklí na ledacos, tohle bylo od nich další překvapení. Někdo kamenem či nožem oholil kůru. Kvůli tomu jeden strom asi uschne. Ty další pořezané asi přežijí,“ řekl vedoucí zámku v Moravské Třebové Jindřich Kos.

Poškozený strom v zámeckém parku

O zahradu se starají Technické služby města Moravská Třebová.

„Je to prostě příšerné. Jeden strom je úplně slouplý jako parátko, na dalších čtyřech stromech jsou zářezy nějakou mačetou,“ řekla ředitelka technických služeb Gabriela Horčíková.

Nejvíc byl poškozen javor polní, vysoký pět metrů s průměrem kmene šest centimetrů. Některé stromy budou muset zahradníci nahradit novými, jiné musí dlouhodobě ošetřovat.

Podle ředitelky vandalství trvalo několik týdnů a objevovalo se v několika vlnách. Začalo ničením kratších sloupků veřejného osvětlení, kolem prvního máje jich kdosi poničil třináct, o dalším víkendu pět. Stromky přišly k úhoně o posledním víkendu.

„Musel to být nějaký puberťák, dospělý člověk by to neudělal. Bavil se tím, že má kudličku, nebo čím to oloupal,“ řekl Jindřich Kos.

Vandalové se dostali do zahrad v noci i přes uzamčenou bránu. Ještě o víkendu městští strážníci podezřelé chytli, ale nebylo jasné, jestli mohou za všechny škody. Případ předali státní policii.

„Nyní šetříme čtyři skutky, při kterých měly dvě děti ve věku do 15 let během minulých čtyř týdnů poškodit u zámku lampy, ale poničení stromů se nepodařilo prokázat,“ řekla mluvčí svitavské policie Hana Kaizarová.