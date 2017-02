Pardubická ČSSD chce poslat do parlamentu Váňu proslaveného vulgaritami

Když v minulých parlamentních volbách skončil poslanec Miroslav Váňa mezi poraženými, vše nasvědčovalo, že jde o jeho politickou smrt. Pocit se násobil, když neuspěl v roce 2014 ani ve volbách komunálních.

Váňa, který v parlamentu seděl celkem 11 let, nebyl ve vysoké politice nijak vidět. Nejvíce o sobě dal vědět zhruba před pěti lety, když se na veřejnost dostala nahrávka, ve které Váňa s použitím vulgarit líčí, jak dostane pod kontrolu budoucího hejtmana (psali jsme o tom ZDE).

Jenže šestapadesátiletého politika nyní okresní výbor strany v Pardubicích nominoval na lídra kandidátky parlamentních voleb. Pokud návrh podpoří okresní konference, měl by Váňa obsadit jedno ze čtyř prvních míst na kandidátce.

„Zatím je brzy na nějaké gratulace, je za námi teprve první kolo, nominace ještě nejsou hotové. Na druhou stranu nebudu popírat, že bych rád v parlamentu navázal na to, co jsem dělal dříve. To znamená, že bych se věnoval problematice bydlení, ale jak říkám, ještě nejsem nikam zvolený,“ uvedl Váňa.

Nicméně jeho nominaci lze považovat za velké překvapení. Váňa se zdál politicky odepsaný. „Z kandidátů, kteří se představili členům okresního výboru, přesvědčil asi nejvíce. Je to jen návrh, který musí odsouhlasit okresní nominační konference a dále potom hlasováním členská základna,“ řekl šéf okresního výboru ČSSD Leoš Malina.

Nominace může být výsledkem sporů

Volba Váni je pravděpodobně výsledkem sporů mezi dvěma křídly sociální demokracie, které nevraživost neskrývaly ani před loňskými krajskými volbami. I proto se asi mezi nominované kandidáty vůbec nedostal ředitel Záchranné služby kraje Pavel Svoboda. „Doufám, že návrat staronových tváří do vysoké politiky nebude voliči špatně pochopen. Čekají nás volby, které budou klíčové jak pro osud ČSSD i celého státu,“ uvedl Svoboda.

Váňa v minulosti několikrát předvedl, že je mistrem politického přežití. V roce 2012 ho předseda ČSSD Bohuslav Sobotka přiměl, aby odešel z funkce krajského šéfa strany. Na tajně pořízené nahrávce totiž Váňa líčil, jak bude ovládat hejtmana.

„Dokud nebude (hejtman) chycenej tak, že ho někdo bude držet takhle za koule, za varlata, tak ti zase začne ukazovat ty cedulky a začne jebat všechny,“ říká na nahrávce, jejíž slovník si od té doby našel cestu i do nejvyšších pater politiky.

Váňa podal trestní oznámení, protože tvrdil, že nahrávka byla vyrobena jen proto, aby ho poškodila. Policie případ odložila, nicméně potvrdila, že nahrávka byla sestříhána. Tím se Váňa hájil.

Nepříjemnostem politik čelil i kvůli případu uplácení novinářů, za které byl odsouzen jeho stranický kolega a spolupracovník Svatopluk Kodet. U soudu se totiž ukázalo, že Váňa byl s Kodetem v čilém telefonickém i osobním styku jen pár hodin předtím, než dovezl reportérům úplatek 60 tisíc. „O uplácení jsem nic nevěděl,“ hájil se Váňa.

V parlamentních volbách v roce 2013 ale pohořel, 8 kandidátů dostalo víc preferenčních hlasů než on. O návrat do politiky se pokusil v roce 2014, kdy byl lídrem ČSSD pro volby v pardubickém obvodě Dubina. Chtěl být starostou, ale voliči jej nepustili ani do zastupitelstva.

Paradoxní je, že Váňa se vrací ve chvíli, kdy vedení ČSSD v Pardubickém kraji z velké části prošlo generační obměnou, do čela se dostali třicátníci. Malina uznává, že strana mohla na Pardubicku najít lepšího lídra. „Věděl jsem o vhodnějších kandidátech, přemlouval je, ale bohužel s díky odmítli. Nechtějí do politiky, je to problém,“ uvedl Malina.