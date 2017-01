Mladí lidé v Pardubicích budou moci opět žádat o městské startovací byty

Už na začátku loňského roku zájem o levné startovací byty v Pardubicích, které jsou určeny pro mladé lidi, mnohonásobně převýšil jejich nabídku. Nyní proto radnice uvolní dalších 25 městských startovacích bytů se zvýhodněnými nájemními podmínkami. Jeden byt navíc bude k dispozici z první kola.

„Zkušenosti s prvními nájemci startovacích bytů přidělených v loňském roce jsou velmi pozitivní. Doposud nejsou zaznamenány žádné problémy nebo dluhy na nájemném, v prvním kole byl o tento druh bydlení obrovský zájem. Proto jsme se rozhodli za stejných pravidel poskytnout do programu startovacího bydlení pro rok 2017 dalších 25 zrekonstruovaných městských bytů,“ uvedl náměstek zodpovědný za sociální politiku Jakub Rychtecký.

K původním adresám v Sokolovské, Havlíčkově a Bělehradské ulici došlo k rozšíření nabídky o ulice K Rozvodně, Ohrazenická, Mladých a Husovu ulici. Všechny byty jsou upravené a připravené k okamžitému nastěhování. Konkrétní nabídka bytů o velikostech 1+0, 1+1, 1+kk, 2+1, 2+kk a 3+1 se nachází na webových stránkách města.

„Samotné žádosti budou moci zájemci podávat v budově magistrátu v ulici U Divadla, a to buď 1. února mezi 12. a 18. hodinou, nebo 2. února od 8 do 14 hodin,“ řekl manažer projektu startovacího bydlení Branislav Štefanča z odboru sociálních věcí.

Radnice očekává, že i letos bude poptávka po těchto bytech obrovská, o nájemnících tedy bude zřejmě rozhodovat veřejné losování, které je plánováno na 21. února. Každý zájemce si bude moci podat žádost pouze na jeden byt, a pokud bude vybrán, město s ním uzavře smlouvu na čtyři roky.

„Data z letošního roku nám jasně ukazují, že řada mladých lidí v Pardubicích sice pracuje, ale nebydlí, neboť nájemné u soukromých pronajímatelů je pro mladé lidi drahé a pohybuje se okolo 150 korun za metr čtvereční. V našich startovacích bytech v prvních třech letech zaplatí nájemce za metr čtvereční 50 korun a energie, v posledním čtvrtém roce pak 80 korun a energie. Cenově jsme tedy přibližně na třetině tržního nájemného,“ řekl Rychtecký.

Pro přidělení bytu musí splnit platové i věkové podmínky

Hlavním kritériem pro výběr nájemců zůstává výše minimálního měsíčního hrubého příjmu žadatele, který byl stanoven na 16 000 korun hrubého měsíčně, a věk do třiceti let. V případě manželů a párů nesmí věk v součtu překročit 65 let, jeden z nich musí být mladší třiceti let.

Do příjmů se nebudou započítávat dávky státní sociální podpory ani sociální pomoci. Žadatel bude muset také doložit, že není vlastníkem nemovitosti určené k bydlení, a nesmí být dlužníkem vůči městu a jím založených společností, zároveň nesmí dlužit na zdravotním pojištění.

V prvním kole mělo o pronájem bytů za zvýhodněných podmínek zájem 184 žadatelů, řadě z nich se však nepodařilo splnit podmínky. O možnost účastnit se veřejného losování je přitom mnohdy připravila vlastní nepozornost při vyplňování žádosti.

Směrnice města počítá s tím, že každý rok dojde k uvolnění minimálně dalších 25 bytů pro účely startovacího bydlení, postupně bych se tak mělo město dostat ke stovce takových bytů.