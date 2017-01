Radnice chce vybrat úředníka roku, občané hrají o večeři s tajemníkem

„Je to můj vlastní nápad vyzkoušený při mém předchozím působení na místě tajemníka v Kostelci nad Orlicí. A byla to pozitivní zkušenost. Na úředníky to zafungovalo jako mávnutí kouzelným proutkem. Předtím byli zvyklí na to, že je spíš někdo kritizuje a neustále haní, uzavírali se do sebe a ještě víc se lidem vzdalovali. Soutěž měla opačný efekt, postupně začali vnímat svoji práci jako službu, a tak by to mělo být,“ řekl tajemník lanškrounského městského úřadu Jaroslav Brandejs.

Na jednu stranu podle něj přicházely pozitivní reakce, na druhou bylo na úřednících vidět, že jsou rádi, když jsou pochváleni, a snaží se vyjít lidem vstříc.

Na ocenění Úředník roku budou moci dosáhnout pouze řadoví administrativní pracovníci, ne vedoucí odborů, které však může veřejnost hodnotit také.

Pokud se občan při jednání s úředníkem města setká s přístupem, se kterým byl spokojen, má psát své zkušenosti na e-mail urednikroku@lanskroun.eu, a to i s označením jména konkrétního úředníka.

Jednotlivé pozitivní reakce budou zveřejňovány na webových stránkách města v sekci „Městský úřad“ a přispějí k rozhodnutí o vítězi. Nebudou to však jediné nominace, úředníky - nikoli své podřízené - budou vzájemně navrhovat i šéfové radničních odborů.

Pravidla tak myslí i na dvě potenciální slabiny soutěže - možnost ji znedůvěryhodnit v duchu „šanci má ten úředník, který má větší rodinu“, anebo faktem, že menší šance na pochvaly mají například úředníci zabývající se například přestupky a exekucemi.

„Útratu zaplatím já ze svého,“ slibuje tajemník

„Pokud na sebe zanecháte jakýkoli kontakt, dovolím si na konci roku jednoho z vás pozvat na večeři ve vámi zvolené restauraci v Lanškrouně. Podotýkám, že ji zaplatím z vlastních prostředků,“ uvádí tajemník v pravidlech soutěže pro občany.

Vzhledem k dosavadním zkušenostem se prý neobává, že by lidé na výzvu nereagovali, anebo naopak využili soutěž k reakcím negativním.

Ale i kdyby ano, podnět se vyhodnotí jako forma klasické stížností, postupuje se podle správního řádu.

Nejlepšího úředníka v prosinci vyhodnotí komise složená z jednotlivých vedoucích úředníků, která přihlédne k reakcím veřejnosti a k tomu, jak profesionálně se úředník chová a jak problémy řeší.

Jaroslav Brandejs je tajemníkem na radnici v Lanškrouně půl roku, předtím byl čtyři roky tajemníkem na obdobně velkém městě Kostelec nad Orlicí (více čtěte také zde).

Jak říká, už nyní by nalezl na lanškrounské radnici pár lidí, kteří by mohli ocenění získat, protože u nich vidí, že jejich stylem je být trochu jiní než ostatní.

„A já čím víc jsem úředníkem, tím víc se stávám antiúředníkem, protože státní správa je hrozně prolezlá rigiditou, pro některé je všechno obrovský problém. A pak je tady pár lidí, kteří to mají nastaveno jinak a kteří když vidí problém, snaží se ho vyřešit,“ dodal Brandejs.

Líbilo by se vám, kdyby byla soutěž Úředník roku uspořádána i ve vašem městě?