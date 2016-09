Vězeňská služba chce zřídit v Králíkách ženskou věznici

„Vzhledem k přeplněnosti věznic se snažíme jednak rozšiřovat stávající věznice a rovněž řešíme možnost bezúplatného převodu volných objektů jiných složek státu na vězeňskou službu. Plánujeme, že bychom v králickém objektu vybudovali menší ženskou věznici v nejlehčím stupni zabezpečení, kde by byly umísťovány odsouzené ženy za mírnější delikty. V souladu s novou koncepcí vězeňství chceme, aby odsouzení byli umísťováni co nejblíže k místu bydliště, v této věznici by si tedy primárně odpykávaly tresty ženy z Pardubického kraje, “ řekl při své čtvrteční návštěvě králické radnice generální ředitel Vězeňské služby České republiky Petr Dohnal.

Podle něj to bude přínosem i pro město. „Vězeňská služba na straně jedné dostane možnost využít prázdný a vhodný objekt a tím poskytne nejen nová pracovní místa pro obyvatele Králík, ale také dodavatelské prostředí pro tamní podnikatele a společnosti,“ dodal Dohnal.

Studie na toto téma neexistuje, ale obecně lze říci, že věznice jsou - samozřejmě podle jejich velikosti - významnými zaměstnavateli a také, protože musí být zásobované, významnými odběrateli. V Králíkách by mělo být za mřížemi umístěno přibližně 200 žen.

Představitelé města vzali záměr na vědomí s poukazem na to, že je nutné s ním seznámit občany města Králíky a dát jim možnost k vyjádření. Za tímto účelem se obě strany dohodly na uskutečnění setkání s občany 25. září 2016.

„V rámci více než hodinové diskuse jsme ministru spravedlnosti a generálnímu řediteli Vězeňské služby položili mnoho otázek týkajících se především chodu zařízení s ohledem na bezpečnost občanů města. Přestože jsme na všechny otázky dostali odpověď, považujeme za nutné dát občanům možnost k vyjádření jejich názoru,“ uvedla starostka Jana Ponocná.

Experimenty hejtmana nebaví

Návštěva ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) a generálního ředitele Vězeňské služby ČR Petra Dohnala velmi nemile překvapila hejtmana Martina Netolického (ČSSD), tím spíš, že o ní nebyl předem informován.

„Ministerstvo spravedlnosti přichází s dalším experimentem, který může ohrozit několikaleté úsilí kraje, ale i soukromého sektoru o zatraktivnění celé oblasti. Obdobné experimenty mne však již nebaví,“ vzkazuje hejtman ve svém vyjádření pro média s názvem „Nechte Králicko na pokoji, pane ministře“.

„Pokud něco Králicko nyní potřebuje, jsou to byty a ne kriminál,“ reaguje hejtman, který se chce plánované besedy v Králíkách zúčastnit s tím, že bude hájit „naše pozice“ a neustále opakovat stejné důvody, kterými před časem argumentoval ministerstvu vnitra. Tedy že potenciál Králicka je jednoznačně v rozvoji cestovního ruchu.