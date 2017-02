Prokletý územní plán Pardubic. Současná garnitura ho nestačí schválit

Ještě loni v dubnu pardubický primátor Martin Charvát věřil, že se stihne schválit nový územní plán Pardubic za jeho vlády. „Stále věřím tomu, že to do konce volebního období zvládneme,“ komentoval tehdy Charvát přípravu dokumentu, který určuje, kde se budou moci stavět rodinné domy, kde bude prostor pro rozvoj průmyslových zón, kde zůstane městská zeleň nebo kudy povedou klíčové silnice.

Nakonec se jeho přání nesplní. Příprava územního plánu nabrala už na začátku zpoždění, které se nepodařilo smazat. Podle nynějších odhadů tak bude vše připravené ke schválení až v druhé polovině roku 2019.

„Předběžný optimistický odhad harmonogramu přípravy územního plánu předpokládá jeho vydání nejdříve ve třetím čtvrtletí roku 2019, tedy v hodně dlouhém časovém horizontu,“ uvedl zastupitel za ODS Petr Klimpl.

Náměstkyně primátora Helena Dvořáčková, jako určený zastupitel pro dohled nad přípravou územního plánu, jeho slova víceméně potvrzuje. „Bohužel to nyní vypadá tak, že dříve než v roce 2019 to nebude. Firma, která pro nás připravuje všechny podklady, nabrala zhruba půl roku ztráty. Bylo by lepší, kdyby se vše povedlo schválit před volbami,“ uvedla Dvořáčková.

Její úvaha je logická. Komunální volby se budou konat v říjnu 2018 a dnes těžko někdo předpoví, jak dopadnou. Pokud by se situace na radnici dramaticky změnila, hrozí nebezpečí, že by se příprava dlouho očekávaného dokumentu zase mohla na něčem zadrhnout.

Práce postupují, ale výsledky vidět nejsou

„Teoreticky je taková situace možná, ale spíše si myslím, že k ní nedojde. Přece jen v té době budeme už tak daleko, že nebude snadné se v celém procesu vracet zpět,“ uvedla Dvořáčková, která občas musí strpět kritiku právě za přípravu nového územního plánu i změn toho současného.

„Náměstkyně sice říká, že práce rychle postupují, ale výsledky bohužel vidět nejsou. Na rozdíl třeba od jiných sídel. V souhrnu tedy nic potěšitelného pro občany a firmy města, které si podaly žádosti o změnu územního plánu,“ uvedl Petr Klimpl, podle kterého problémy s územním plánem brzdí rozvoj města.

„Pro deklarované zvýšení počtu obyvatel města, které si koalice v návrhu strategického plánu odhlasovala na 120 tisíc, se podmínky rozhodně nevytvářejí,“ dodal.

Helena Dvořáčková přiznává, že příprava změn je hodně komplikovaná, a to z mnoha důvodů. „To je kapitola sama pro sebe,“ uvedla, ale také hned dodala, že zdržení přípravy nového územního plánu není chybou politiků. „Firma bohužel nepracovala tak, jak měla, to je celý problém,“ uvedla.

Navíc radní už loni odmítli návrhy, tak jak jim je společnost Royal Haskoning DHV Czech Republic předložila. „Některé navržené záměry, jako například oboustranná zástavba Hradecké ulice, jsou v rozporu s lety budovanou urbanistickou filosofií města v labské nivě,“ uvedla Dvořáčková.

Ta není první, která s plánem bojuje. Údajně právě kvůli němu musel v půlce minulého volebního období vyklidit stůl náměstka primátorky Martin Bílek. „Těch vlivů, které zasahují do celého procesu je tolik, že to je velmi složité celé zvládnout,“ řekl k tomu tehdy Bílek.