Smlouvy na reklamu hledal úředník tři dny, tvrdí silničáři a účtují tisíce

„Vyhledávání a příprava jedné smlouvy probíhala po dobu jedné hodiny, vyhledáno bylo celkem 21 smluv, tedy celkem vyhledání trvalo 21 hodin, podle sazebníku je náhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací stanovena částkou 250 korun za každou hodinu, celkem tedy 5 250 korun,“ napsal na konci dubna ředitel SUS Miroslav Němec.

Není to první překážka na cestě za smlouvami, které mají vysvětlit mnohamilionové náklady na reklamu. MF DNES požádala o tyto smlouvy už v polovině února, ale silničářům pořád něco brání je poskytnout. Nejdříve jim chybělo IČO příslušných společností, po doplnění silničáři žádost odmítli, protože redaktor upřesnil jen jednu otázku, a druhou ne. Nyní zase SUS požaduje za zveřejnění smluv celkově 5 442 korun. Všechny smlouvy by přitom měla od července 2016 podle zákona zveřejňovat v registru smluv.



Zatímco samotný kraj dává ročně za propagační aktivity v médiích a reklamu kolem tří milionů, příspěvková organizace kraje za to utrácela několikanásobně víc. Kolik vynakládala přesně, komu peníze posílala a za co, se zatím nepodařilo zjistit.

Poté, co na neobvyklou praxi poukázala na začátku dubna MF DNES, výdaje v letošním roce prudce poklesnou a budou pod kontrolou krajských radních. Uvedl to hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD).

„Letošní výdaje Správy a údržby silnic Pardubického kraje na tyto účely budou nesrovnatelně nižší, vše projde rukama samosprávy, půjde to na radu, která to bude schvalovat a dá informaci zastupitelům, co SUS dělá a nedělá,“ uvedl hejtman.

Tím by příběh teoreticky mohl skončit, alespoň koalice i opozice v krajském zastupitelstvu je s tím srozuměna. Ne ovšem poslanec a lídr hnutí ANO pro volby do Sněmovny Martin Kolovratník.

„Toto řešení je směrem do budoucna dobré, je to nastavení opravných opatření, ale není odpovědí na to, co se dělo v minulosti,“ uvedl Kolovratník, podle něhož politickou odpovědnost za dění v této příspěvkové organizaci má bývalé vedení kraje včetně hejtmana.

Pochyby nad inzercí v novinách s minimální čteností

Ředitel Správy a údržby silnic Miroslav Němec v rozhovoru pro MF DNES letos v březnu naznačil, že výdaje na marketing ročně dosahovaly částky 10 - 12 milionů korun, zhruba 10 procent z takzvané doplňkové činnosti, která například loni organizaci vynesla 112 milionů korun. Potvrdil také, že prostředky směřovaly zejména dvěma směry. Do agentury Máša agency, kterou řídí Radek Mašík, a do firem vydavatele Jana Doležala.

„Doležal a Mašík mají roční objemy v rozsahu 4,5 až 5 milionů korun,“ uvedl Němec.

Žádnou z těchto informací ale nelze ověřit. Část výdajů, jako je třeba organizace silničního veletrhu, šéf silničářů asi bez problémů obhájí. Němec ale například využíval k informování o aktivitách Správy a údržby silnic i některé noviny, jejichž čtenost nelze ověřit z veřejných zdrojů. Pro ředitele silničářů prý není podstatné, jak vysokou čtenost mají jednotlivé tituly, ale fakt, že tiskoviny dostanou na stůl ti správní lidé, jako jsou ministerští úředníci či poslanci.

„Toto je mnohem efektivnější a levnější způsob informování než mít PR oddělení,“ uvedl Němec.

Poslanec Martin Kolovratník, který jinak šéfa silničářů chválí za příkladné vedení příspěvkové organizace, má ovšem podle svých slov velké pochybnosti nad placením inzerce do novin, které mají minimální čtenost.

Pochybnosti však pravděpodobně nemají krajští zastupitelé včetně těch, kteří byli zvolení za hnutí ANO. Miroslav Němec totiž na posledním jednání zastupitelů vystoupil, ale o žádné podrobné vysvětlování financování reklamy mezi zastupiteli nebyl zájem.

„Mezi zastupiteli nepadl jediný dotaz, podporují jeho činnost,“ uvedl Netolický.