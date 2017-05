Při výcviku aktivních záloh v Chrudimi uspěje jen každý čtvrtý uchazeč

Až pět tisíc členů aktivních záloh má do několika let posílit českou armádu. Vládou loni nastartovaný program má zajistit v armádě rezervy pro nasazení u živelních pohrom a při ostraze strategických objektů. Výlučné postavení chrudimského 43. výsadkového praporu klade na zdejší aktivní zálohy mnohem vyšší nároky.

Služba v aktivní záloze Kde se dozvědět víc? Na e-mailu info@43vpr.cz nebo na přednášce, která se konala ve středu 10. května v Regionálním muzeu v Chrudimi. Tématem byla služba v aktivní záloze u 43. výsadkového praporu Chrudim. Přednáška byla součástí výstavy Pod vrchlíkem aneb 70 let výsadkového vojska v Čechách. Motivační program Vojákovi za jedno cvičení, které se uskuteční v kalendářním roce, náleží odměna ve výši 18 tisíc korun. Za každý den strávený na cvičení náleží příslušníkovi aktivní zálohy plat vojáka z povolání v dané hodnosti. Například svobodník má plat 700 korun za den. Zaměstnavateli jde za dobu služby vojáka, který je povolán na cvičení, finanční kompenzace ve výši 2/3 průměrného platu v republice. Termíny výběrových řízení 12. - 14. července a 30. října - 1. listopadu

Rekruti, kterých má být v Chrudimi celkově 150, se musí vyrovnat profesionálům a být připraveni doplnit je v případě zranění či ztrát.

A hlavně, být schopni výsadku. „Máme proto nejnáročnější výběrové řízení v rámci armády. Dvoudenní fyzicky a psychicky náročný dril. Z principu vycházíme při výcviku ze stejných požadavků, které jsou kladeny na bojové výsadkové roty. Musí fungovat ve všech typech operací, které provádějí profesionálové,“ vysvětluje účel aktivních záloh u praporu nadporučík Pavel Kinc, který má výběrová řízení na starosti.

Zatím proběhla tři náborová kola, naposledy v dubnu. S maskáčovou uniformou nemusejí mít zájemci o vstup do aktivních záloh nic společného. Zákon o službě vojáků v záloze stanovuje jen minimální věk na 18, maximální na 60 let.

„Samozřejmě zkusit to může každý, ale troufám si tvrdit, že to z 99 procent dopadne špatně. Statisticky nejvíc lidí odpadá na fyzickém přezkoušení,“ dodává náčelník skupiny výcviku aktivních záloh, podle něhož je největším problémem vytrvalost. Zvládnout 28 kliků za 30 vteřin ve věkové kategorii do 29 let nebo uběhnout trať v časovém limitu musejí i uchazečky z řad dívek. Neexistuje výjimka. Instruktoři nemohou před slabými výkony přivírat oči.

V případě plnění bojového úkolu musí totiž každý, kdo chce sloužit u praporu, unést veškerou balistickou zátěž včetně batohu, který může vážit dvacet až třicet kilo. Navíc se musí každý postarat nejenom o sebe, ale třeba i o vážně zraněného kolegu.

„Stalo se, že se nám hlásila dívčina. Poprvé prošla podle limitů na nebojovou část. Ona však chce sloužit u bojové části roty. Přišla proto podruhé a nepodařilo se jí splnit běh. Chybělo jí doběhnout 40 metrů. Jinak fyzickou část zvládla za jedna. Už mám od ní informaci, že v červenci to zkusí znovu,“ vystihuje Kinc klíčovou vlastnost většiny uchazečů, kterou je motivace něco dokázat.

„Z 90 procent to není rozhodně ta finanční. Záhy zjistí, že není taková, aby jim to pokrylo veškerou snahu. Usilují o to opravdu lidé, kteří si chtějí něco dokázat, skočit si s padákem, sáhnout si na nejmodernější techniku a zbraně,“ dodává.

Jakmile projdou uchazeči fyzicky náročnými testy, mezi kterými je třeba běh s kládou nebo potápění pod vodou, následuje šňůra zdravotních a psychologických vyšetření. Sítem u výběrového řízení projde 62 procent lidí. Administrativní proces na krajském vojenském velitelství a kolečko přísných zdravotních testů vyřadí z přijímacího procesu další desítky lidí.

„K dnešnímu dni se nám podařilo zrekrutovat 25 lidí z asi 110 uchazečů. Máme však maskoty, kteří se dokázali zúčastnit už tří výběrových řízení. Jak špatně skončili na prvním výběrovém řízení, tak špatně skončili na tom posledním v dubnu,“ doplňuje nadporučík Kinc, který musel zatím většině uchazečů se zájmem sloužit v záloze vystavit stopku.

Kdo se z řad nevojáků k zálohám konečně dostane, musí být připraven na pravidelný výcvik během roku, a to až čtyřikrát do roka na čtyři týdny. Cvičit se bude stejně jako u vojáků hlavně bojová příprava, různé druhy nasazení a střelecká příprava.

A kdo měl to štěstí, dostatek výdrže a motivace, aby započal psát historii aktivních záloh u 43. výsadkového praporu?

„Jsou to pánové různé věkové kategorie napříč celým spektrem civilních povolání. Máme tam fitness trenéra, městského policistu, hasiče.

Dále jsou tam zdravotníci, značkař turistických tras, ale i režisér a filmař,“ říká Pavel Kinc k první pětadvacítce „záložáků“.