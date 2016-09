Cestu u pardubického Parama usnadní dříve opravený pruh i nové osvětlení

Jsou tomu dva týdny, co silničáři zprovoznili novou kruhovou křižovatku, která je součástí rozšiřovaného úseku silnice I/37 u pardubického Parama.

Ze tří plánovaných samostatných odbočovacích a připojovacích pruhů byl však zatím otevřen jediný, což ve špičkách přináší velké komplikace. Situace se však má brzy změnit k lepšímu. Stavbaři pozměnili plán prací a zahájili přednostně úpravu přímého pruhu vedoucího z Hradce Králové na Chrudim.

„Začali jsme s obnovou komunikace v místě křižovatky. Přistoupili jsme k demontáži svodidel a vyfrézovali první asfaltové vrstvy,“ popsal Stanislav Král z úseku výstavby pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Pruh se uzavřel po otevření křižovatky. Od povolení souběžné jízdy po staré a nové části vozovky silničáři i po jednáních s policií upustili.

Opravovat se mělo až v roce 2017

Původně se s opravou počítalo až v další stavební sezoně, kdy se měla přestavět celá „stará“ polovina frekventované silnice zároveň. „Oprava se stihne do zimy. Počítáme s otevřením na přelomu října a listopadu,“ zmínil Král.

Opravený pruh začíná pod nadjezdem silnice I/2 k závodišti a končit bude v místě nynějšího sjezdu, kde se řidiči napojují při jízdě od Hradce na nový kruhák.

Na něm ale funguje pouze by-pass od Chrudimi k nadjezdu na Dukle, resp. Přelouči. Z opačného směru zatím nelze samostatně odbočit tak, aniž by se motoristé mohli vyhnout kruháku. Ten se tak pod náporem aut zahlcuje a motoristé proto mnohdy stojí v kolonách i desítky minut. Kapacita křižovatky je však dle ŘSD dostatečná. Na vině je prý dočasné přemostění železniční trati Pardubice-Hradec Králové.

„Potíž není v křižovatce, ale v mostním provizoriu. Když se tam zaseknou dva kamiony, udělá se souvislá kolona až do křižovatky a objezd se ucpe,“ řekl Král.

Řada řidičů si navíc neuvědomuje, že s otevřením křižovatky práce neskončily. „Pořád je to stavba, takže se tomu musí řidiči přizpůsobit. Dokud nebude celá hotová, nebude fungovat tak, jak má,“ podotkl Král.

Orientaci motoristů v nočních hodinách zhoršuje chybějící osvětlení. Celý úsek měl být osvícený až po zprovoznění nových pruhů vedoucích od okružní křižovatky dále na Hradec. Ovšem i zde nakonec silničáři rozsvítí osazené lampy dříve. „Do měsíce by to mělo vše fungovat,“ slíbil Král.

Stroje jsou nadále v akci na nově tvořené polovině úseku, po kterém povedou dva pruhy pro auta a kamiony, jeden speciální pro MHD a kde ještě bude cyklostezka. Do poloviny prosince se bude jezdit po stávající silnici. Potom bude všechna doprava převedena na nově postavenou část.

Most přes hradeckou trať možná bude hotový před termínem

Ačkoliv to před pár týdny vypadalo, že podle harmonogramu i samotných stavbařů se doprava po přejetí nového mostu přes hlavní železniční koridor vrátí zpět na problematické provizorium, nyní existuje šance, že bolavé místo opustí řidiči za pár měsíců. Most přes hradeckou trať by totiž mohl být hotový dříve než v dubnu příštího roku.

„Provizorium je slabina celé stavby, proto podnikáme všechna možná opatření, aby zhotovitel práce maximálně zrychlil. Připadá v úvahu možnost, že by se jezdilo přes hradeckou trať už do Vánoc, čímž by byl v provozu celý úsek. Nic však není definitivní,“ naznačil Král.

Jisté je, že v prosinci bude znovu průchozí prodloužený podchod vedoucí od lokality U Trojice.