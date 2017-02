Brzké zahájení stavby D35 na Pardubicku přijeli potvrdit tři ministři

„Naposledy jsme tady měli takovou návštěvu za první republiky, když tady byl předseda vlády František Udržal na parforsním honu,“ poznamenal k vládní delegaci zastupitel Časů Petr Škoda.

Ministři zamířili do Časů vzápětí poté, co stavbě dvou úseků dálnice D35 téměř nic nestojí v cestě - získaly totiž souhlasné stanovisko k vlivu na životní prostředí. Úsek Opatovice-Časy bude dlouhý téměř 13 kilometru, úsek Časy-Ostrov bude ještě o kilometr delší. Náklady každého z nich by se měly vejít pod pět miliard korun.

Z jednání ministrů s představiteli radnice vyplynulo, že pozemky se již státu podařilo až na malé výjimky vykoupit.

„Běžná jednání s vlastníky jsou ukončená, bylo jich 1 200 a 98 procent je jich vykoupených. U jedné stavby probíhá vyvlastnění u třech listů vlastnictví a u druhé u jedenácti listů vlastnictví,“ řekl Bohumil Vebr, ředitel pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Jednání také ukázalo, že zatímco po Ostrov u Vysokého Mýta je pro stavbu dálnice takřka vše připraveno, v okolí Litomyšle a Strakova jsou názory na plánované vedení trasy i ceny výkupu pozemků odlišné.

„Blokovat dálnici nepůjde, ale některé rozhodování se tím může posunout o mnoho let. Investor má trasu a odmítá jít do těžšího technického řešení,“ řekl krajský radní pro dopravu Michal Kortyš.

Babiš: Je třeba myslet i na národní zájem

Ministr dopravy Dan Ťok byl s jednáním spokojen. „Přišli jsme starostům sdělit, že chceme stavět dál podle plánu už poměrně brzy. Odcházím s dojmem, že většina věcí je tak, jak jsme se domluvili. A pokud se týče emocí, ty provázejí výstavbu dopravní infrastruktury pořád,“ řekl Ťok.

Spokojený byl i místostarosta hostitelské obce Luděk Jindra. „Všichni silnici chtějí a je dobře, že každý dostal názor, aby se k ní vyjádřil a hlavně k tomu, že je potřeba zlepšit legislativu při přípravě tras,“ řekl.

Místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš litoval, že D35 není dávno dokončena.

„Rád bych pomohl maximálně urychlit výstavbu dálnic, které tady někdo zapomněl postavit. Měly být postavené 15 let po revoluci do vzniku krajů a do vstupu do Evropské unie, což přineslo jen komplikace. Viděl jsem, že jednání mezi obcemi a ŘSD nejsou ideální, každý starosta bojuje za své zájmy. Ale na druhé straně je také národní zájem. Má to vliv na vylidňování, na investory. Proto je potřeba začít stavět a dohnat zpoždění,“ řekl Andrej Babiš.

Podle správců dálnic se D35 začne stavět pravděpodobně na konci léta. „Kdy se začne stavět úplně přesně nevím, ale předpokládáme, že termín zahájení bude září letošního roku,“ řekl Bohumil Vebr.

Zřejmě se však nezačne stavět v celé délce - může se stát, že v některé části nebudou vypořádané poslední pozemky. Silničáři však vytypovali objekty na trase, které jsou nejdůležitější z hlediska termínu, tedy mosty a estakáda přes Labe. U nich je majetkoprávně vše dokončené.

Archeologové začnou trasu zkoumat od začátku jara. „Až budeme znát vítěze záchranného archeologického průzkumu, chceme se s ním dohodnout, aby v předstihu provedl archeologický průzkum tak, abychom mohli v září předat staveniště,“ dodal ředitel ŘSD.

Stavbaři nyní musí dodržet 14 závazných opatření, která mají přispět k ochraně přírody a veřejného zdraví v průběhu stavby i po jejím dokončení. Jedná se zejména o kontrolní monitoring hluku a hydrogeologický monitoring zdrojů podzemní vody, opatření k ochraně fauny a k minimalizaci vlivů na ptačí oblast Komárov a evropsky významnou lokalitu Uhersko.