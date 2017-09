Architekti nechtějí na třídě Míru trolejbusy, sloupy ale nejspíš zůstanou

Byl to několikaletý boj pardubických politiků. Nechat na třídě Míru trolejbusy, nebo ne? Otázka rozdělila zastupitele natolik silně, že se kvůli ní oprava tehdy zubožené ulice několikrát odsouvala.

Nakonec vyhrála jakási střední cesta. Když se před třemi roky ulice opravovala, kompetentní lidé rozhodli, že trolejbusy na třídě Míru zůstanou, ale jen ve velmi omezené podobě. Výsledkem je, že nyní celou ulicí projíždí jen linka 27, které navíc jezdí dost sporadicky a o víkendu vůbec ne.

Na třídu Míru se vrátily trolejbusy.

„Myslím, že to je rozumný kompromis, za který bych chtěl naše nástupce pochválit,“ uvedl bývalý náměstek primátorky a zastupitel za Pardubáky František Brendl, za jehož éry oprava třídy začínala.

Jenže od otevření bulváru uteklo dva a půl roku a někdejší odpůrci trolejbusů se opět začali ozývat. Pro vyhnání dopravy je například uznávaný pardubický architekt Miroslav Řepa.

„Ukázalo se, že trolejbusy jsou na třídě Míru úplně zbytečné,“ uvedl Řepa, jehož otec Karel projektoval třeba Tyršovy sady nebo hlavní nádraží.

Linku využívají hlavně důchodci

Pravda je, že když přijede trolejbus, davy na zastávce rozhodně nečekají. V průměru nastoupí tak dva lidé a vystoupí jeden.

„Zřejmé je, že bychom se bez třídy Míru z přepravního hlediska obešli. Vytíženost tamních spojů není skutečně veliká. Ale má to své důvody. Schválně jsme tam nasadili linky, které jezdí málo, a tak je nasnadě, že těch pasažérů je méně. Zvykli si je využívat hlavně důchodci,“ uvedl ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Jeho slova tak zřejmě jen podpoří snahu odpůrců trolejbusů o jejich vymístění. Lidé si zvykli vystupovat a nastupovat buď na Masarykově náměstí, nebo u Zelené brány. Třída Míru se v očích většiny obyvatel města stala klasickou pěší zónou.

„Oprava ulice se vlastně povedla, ale výrazně ji hyzdí sloupy a dráty trakčního vedení. Bylo by nejlepší, kdybychom počkali oněch pět let, během kterých je podle pravidel Evropské unie nutné udržet projekt tak, jak je, a pak trolejbusy z ulice vyhnat,“ uvedl architekt a opoziční zastupitel za Pardubáky Milan Košař.

A zdá se, že část jeho plánu by mohla vyjít. I z reakce Tomáše Pelikána je zřejmé, že nějaký zásadní boj o zachování linky 27 na třídě nemá ani cenu vést.

Ovšem horší to už je s případným odstraňováním sloupů a vedení. To podle šéfa dopravního podniku možné není. „Málokdo ví, že přes třídu Míru napájíme vedení až po most přes Chrudimku. Ulice je pro nás důležitá z hlediska fungování trakční soustavy. Bez ní by to nešlo,“ uvedl Pelikán, který má navíc ještě jeden silný argument.

Třída Míru funguje jako záložní trasa pro případ, že se stane něco v okolních ulicích, kterými pak trolejbusy nemohou projet.

„Stačí nějaká nehoda na Sukově třídě a bez třídy Míru jsme nahraní. Najednou by stály všechny trolejbusy. Nějakou záložní variantu potřebujeme,“ uvedl Pelikán s odkazem na nedávnou opravu propadlé vozovky u Paláce Pardubice.

„Během rekonstrukce jsme museli vést trolejbusy právě přes třídu Míru. A ta to bez problémů zvládla včetně obousměrného provozu,“ dodal Pelikán.

Zdá se tak, že až v roce 2020 skončí udržitelnost projektu, trolejbusy možná pravidelně do ulice jezdit nebudou, ale trakční vedení na ní zůstane.