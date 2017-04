Čutory, ešusy i totemy zamíří do trampského muzea. Třebová mu fandí

Už šest let putují po výstavních sálech v České republice exponáty mobilního muzea trampingu v Holicích. Jeho provozovatelé navrhli radním v České Třebové, aby ve městě s dlouhou tradicí trampingu vzniklo stálé trampské muzeum. Tamním politikům se nápad zalíbil.

„Překvapuje mne, kolik lidí přijalo tento nápad velmi kladně. Hodně tomu fandí, hodně lidí mi kvůli tomu volá,“ uvedl starosta České Třebové Jaroslav Zedník.

Zastupitelé v pondělí hlasovali pro vznik studie, která je podmínkou pro vznik muzea. Měli jen pár připomínek, například tu, že na Horách nikdy trampové nebyli a také chtěli znát, kolik bude záměr stát peněz.

„To budeme vědět, až architekti vytvoří studii,“ řekl místostarosta České Třebové Dobromil Keprt a upozornil, že tedy ještě není stoprocentně jisté, zda muzeum vznikne. „V červnu ale předložíme tento odhad financí a studii zastupitelům. Tam se to rozsekne,“ dodal místostarosta.

Muzeum trampingu by mělo zahrnovat zřejmě srubovou budovu pro exponáty a areál, v němž bude venkovní expozice například totemů. Starosta Jaroslav Zedník dodal, že ve studii nepůjde jen o samotné muzeum, ale také o zvětšení parkoviště a příjezdové cesty na Hory. Dodal, že úředníci radnice jsou také připraveni žádat na výstavbu muzea o dotaci z národních fondů.

Stát by mohl pomoci desítkami milionů korun

„Když jsem se ptal zástupců ministerstva školství, říkali, že by mohli na tento záměr poskytnout třicet až čtyřicet milionů,“ řekl starosta a dodal, že podmínkou ministerstva je, aby trampské muzeum bylo nejméně pět let součástí českotřebovského městského muzea.

Zastupitelé také v pondělí schválili záměr vykoupit pozemky na Horách od jejich majitele z Prahy, který výletní hostinec už prodal novému majiteli a pozemky slíbil městu. „Na těchto pozemcích by mělo muzeum trampingu stát, ale pokud jeho vznik zastupitelé v červnu neschválí, koupíme je i tak, abychom stmelili naše pozemky v této lokalitě,“ uvedl starosta Jaroslav Zedník.

Ten by rád v případě vzniku muzea trempů spojil naučnými a výletními stezkami tuto novou atrakci s pravěkou osadou Bacrie a připravovaným biokoupalištěm, které chce radnice vybudovat v místě zaniklé českotřebovské plovárny. Upozornil, že město také musí s trampy dohodnout určité majetkové podmínky muzejních sbírek, které mají několik tisíc exponátů.

„Jak informace o záměru muzea prosakují ven, tak se objevily i různé nabídky. Volali mi například z nějaké trampské osady, že mají nejstarší banjo, na které hrál nějaký slavný tramp, a že až otevřeme muzeum, tak jsou připraveni nám to banjo a nějaké další exponáty přivézt,“ řekl starosta Jaroslav Zedník.

Autor nápadu, spolumajitel a provozovatel mobilního muzea Jiří „Fred“ Jedlička z Holic řekl, že sice očekával schválení záměru muzea už nyní, ovšem dodal, že už zastupiteli přijatý záměr studie muzea trampingu bere jako dobrý signál a krok dobrým směrem.

Mecenáš nabídl trampům miliony

Právě na něj se také nedávno obrátil pětasedmdesátiletý mecenáš, který chce muzeum spolufinancovat částkou v řádu milionů. „Je to Čechokanaďan, který v šedesátých letech emigroval a tam celý život úspěšně podniká ve stavebnictví. Je už starý a nemocný a nemá děti. Ozval se nám, že by velkou část nashromážděného jmění věnoval na výstavbu muzea trampingu. Je to celoživotní a zarytý tramp z Brna a do České Třebové často jezdil,“ říká Jiří „Fred“ Růžička.

Na přímý dotaz, kdo mecenáš je a jak velkou sumu nabízí, však jak Jedlička, tak představitelé vedení města odmítli tuto chvíli odpovědět. „Je to zatím ožehavá věc, chystají to naši i jeho právníci. Ani zastupitelům jsme to zatím neřekli, protože to není stoprocentně jisté,“ řekl Dobromil Keprt.

Ač si trampové s projektem stálého muzea původně „mysleli“ na areál někdejší plovárny, lokalita Hory se jim moc líbí. „Je tam velká louka, je to na okraji městského lesa, takže podmínky jsou tam přímo ideální,“ uvedl Jedlička. „Neměl by tam být problém s dřevem na táboráky, na louce by se mohly konat různé akce,“ dodal.