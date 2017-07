Trafikant roku je z dřevěného domku v Lanškrouně. Tisk má úhledně srovnaný

Neobvyklá podoba provozovny, ale také perfektní uspořádání pomohlo získat Ondřeji Jányšovi z Lanškrouna hlavní cenu v soutěži, která porovnává úroveň trafik v České republice. Odnesl si nejvyšší ocenění v kategorii prodej časopisů.

Sám si myslí, že je to i podobou trafiky. „Myslím, že jsem neviděl moc trafik, které vypadají jako dřevěná chaloupka. Trafiky mají většinou podobu boudiček, takových maringotek nebo místností ve větších budovách. Podoba této trafiky, jakou s tátou provozuji, je spíše neobvyklá. Ale plechová maringotka stála kdysi i místo téhle trafiky. Předešlý majitel tu ale vystavěl tuhle chaloupku,“ říká.

Trafiku koupil od bývalého majitele, který má podobnou na druhé straně historického centra Lanškrouna, loni v březnu.

„Chtěl jsem začít v něčem menším podnikat a chtěl jsem být hlavně pánem svého času. A práce trafikanta mi připadá zajímavá. Baví mne prodávání a každodenní kontakt se spoustou lidí,“ říká Ondřej Jányš.

Rád si přečte rád zajímavý časopis, i když říká, že v dnešní moderní době získává informace hlavně z internetu. Ostatně i soutěž o Trafiku roku objevil na internetu a z hecu se do ní přihlásil.

„Ale starší lidé stále kupují noviny, chtějí si třeba ke kafi opravdu ty noviny otevřít a číst. Avšak i mnozí mladší, třeba ti, kteří osm hodin sedí u počítače, si rádi přečtou zprávy v tištěné podobě,“ míní trafikant.

Trafika stojí „na dobré adrese“

Otevírá v pět hodin ráno, v trafice je do oběda a poté ho vystřídá otec, aby krámek zavřel v 17 hodin. „Nejvíc prodáme denního tisku, mezi časopisy vládne bulvár a nějaké ty kuchařky a časopisy pro ženy o domácnosti, dietách či kondici,“ říká Ondřej Jányš, jehož trafika stojí „na dobré adrese“, kudy chodí lidé na dvě autobusové zastávky.

„Je tady škola a je tu jeden z přímých vstupů na náměstí a do centra města. Akorát parkování je tady složitější, auta parkují, kde se dá a zadarmo, takže mají distributoři časopisů někdy potíž tady vůbec zastavit,“ říká trafikant, který trénuje lanškrounskou mládež ve stolním tenise.

Se svou úspěšnou trafikou má další plány. „Chtěl bych tu mít i automat na kafe,“ říká.

Když si osobně v Praze cenu na slavnostním galavečeru přebíral, vysvětlili mu pořadatelé z distribuční společnosti PNS, že jeho trafika v celé zemi vyhrála, „protože jsou v ní hezky uspořádané časopisy“. „Jsou prý seřazeny podle druhu, jsou pěkně a úhledně srovnané a zaplňují pěkně plochu pultů. Časopisy pro ženy, pro muže, bulvár, ostatní tisk, romány, kuchařky. To prý rozhodovalo,“ uvádí.

Absolutním vítězem soutěže Trafika roku se stala trafika Ivana Reichenauera z Dobříše. Vítězem kategorie Prodej deníků se stala trafika U české známky Tomáše Kloučka z Vrchlabí, kategorii Prodej časopisů vyhrála právě prodejna Ondřeje Jányše z Lanškrouna. V kategorii Inovace porota vybrala jako nejlepší trafiku OD Prior – Pajak Jany Kuchařové z Mostu a v kategorii Podpora regionu pak provozovnu Andrey Jeníčkové z Josefova Dolu.

„Pro prodej tisku mají trafikanti stále klíčový význam, a jak ukazují prodejny přihlášené do soutěže, řada trafikantů investuje do svých prodejen a hledá možný prostor pro rozšíření svého podnikání. Šestý ročník soutěže tak potvrdil, že trafikanti věří budoucnosti svého podnikání. To je pro prodej tisku dobrá zpráva,“ říká generální ředitel pořádající PNS Petr Novák.