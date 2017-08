Pardubice stále hledají kupce areálu bývalé Tesly, do hry chce i kraj

Ruiny bývalé průmyslové chlouby Československa jménem Tesla Pardubice dělají městu dlouhé roky ostudu. Zdevastovanou továrnu každý den vidí i tisíce cestujících ve vlacích na železničním koridoru Praha - Ostrava.

Dlouhé roky tak radní města hledají pro klasický brownfield nějaké využití. A zdá se, že snad konečně úspěšně. Podle náměstkyně primátora Heleny Dvořáčkové by jméno nového majitele mohlo být známo ještě letos.

„Zatím počítáme s tím, že v září vypíšeme druhé kolo soutěže na prodej Tesly a do konce roku by mohlo být vybráno,“ řekla politička z hnutí ANO.

Podle Dvořáčkové je o Teslu docela silný zájem, takže se dá čekat, že soutěž by mohla dopadnout úspěšně. „Developeři chodí po městě a říkají, co by se tam všechno dalo postavit. Chodí i za mnou do kanceláře. Zdá se, že ten zájem je skutečně veliký,“ doplnila náměstkyně.

Záměry developerů se hejtmanovi nelíbí

Plány některých investorů se dostaly i k uším hejtmana Martina Netolického. A žádnou radost mu neudělaly. Politik zvolený za ČSSD má strach, že mu v Tesle vyroste přímá konkurence Krajské nemocnici Pardubice, která leží vlastně jen přes silnici. Areál Tesly přitom převedl kraj bezúplatně na město Pardubice.

„Jednou z našich podmínek při převzetí bylo, že zde nevznikne žádná konkurence naší nemocnici. Z debat, které nyní probíhají, se obávám, že by k něčemu podobnému mohlo dojít, což je pro nás nepřípustné,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že v krajním případě bude hejtmanství chtít Teslu zpět.

„Pokud se nám nepodaří najít s městem shodu na využití areálu, můžeme zvažovat, že bychom jej převzali zpět do svého majetku. Koneckonců by se mohlo jednat o územní rezervu pro případné rozvojové plány nemocnice,“ dodal hejtman.

Zařízení konkurující nemocnici nemusí být smysluplné

Pravdou je, že pokud se na veřejnost dostaly nějaké konkrétní záměry investorů, vždy se jednalo o částečné využití Tesly ke zdravotnickým účelům.

„Populace stárne a bude rychle stárnout dál. Proto si myslíme, že využít továrnu pro penzion, který nabídne kompletní zdravotnickou péči seniorům, má smysl. A to včetně jejich ubytování. Blízkost nemocnice je samozřejmě výhodou,“ řekl třeba pardubický podnikatel Jiří Topolský, který se svými kolegy postavil třeba kliniku Vektor Na Spravedlnosti.

Podle náměstkyně Dvořáčkové však krajští politici nemusí mít obavy z toho, že by je město obešlo. „Budeme s krajským úřadem při soutěži spolupracovat. Ostatně v hodnotící komisi zasedne i krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr, který bude mít slovo,“ dodala Helena Dvořáčková.