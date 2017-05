Frmol u pardubického nádraží. Nový terminál by měl být otevřen od července

Každodenní pokládání stovek dalších kostek, finální úpravy cyklověže, rozmístění laviček či dostavba nové světelné křižovatky. To vše mohou pozorovat lidé mířící na železniční nádraží v Pardubicích. Před ním vznikající nový terminál by město mohlo zprovoznit na začátku prázdnin. Do poloviny června mají být všechny práce hotové.