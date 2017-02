Nemocnice se změní, z Litomyšle a Chrudimi zmizí složitější zákroky

Radní Pardubického kraje schválili směr připravované strategie krajských nemocnic, jak jej navrhl management. Za hojně citovanými slovy koncentrace, centralizace či specializace se skrývá proces, který nebude pro některé nemocnice bezbolestný.

„Všechna oddělení zůstávají v provozu, rozhodně tedy nedojde ke zhoršení dostupnosti péče,“ uvedl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

I když ve všech pěti nemocnicích má zůstat zachována akutní péče, chrudimská a litomyšlská nemocnice byly vybrány jako ty, které nebudou dělat složitější zákroky.

„V nemocnicích v Litomyšli a Chrudimi budou nadále zastoupeny všechny současné obory, ale zaměří se zejména na poskytování plánované péče. Například na ortopedické operace či plánované chirurgické operace, nebo výkony laparoskopické chirurgie. O tyto pacienty se zde postarají 24 hodin denně. Samozřejmě sem lidé budou chodit do ambulancí jako dosud, ale složitější zákroky, například onkochirurgické operace, se soustředí do ostatních tří zařízení,“ uvedl náměstek generálního ředitele Nemocnice Pardubického kraje pro zdravotní péči Vladimír Ninger.

Pokud se některé oddělení soustředí jen na plánované výkony, v praxi to mimo jiné znamená, že tam již není nezbytná čtyřiadvacetihodinová služba lékařů. Tím nemocnice může významně ušetřit.

Jakékoliv snížení významu nemocnic je však v příslušných městech choulostivé téma. „Pořád vycházím z politického prohlášení, že bude zachováno pět plnohodnotných nemocnic,“ uvedl starosta Chrudimi Petr Řezníček (SNK-ED).

Manažeři chtějí, aby se drahá a specializovaná péče poskytovala jen ve velkých nemocnicích. Výsadní postavení v tom nepochybně bude mít pardubická nemocnice.

„Je zřejmé, že špičkové týmy i drahé moderní přístroje není možné zajistit v každé nemocnici,“ uvedl Jaromír Šimša, člen Lékařské rady Nemocnice Pardubického kraje a přednosta Chirurgické kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze.

Podle ředitele přinesou změny pacientům výhody

Vedení nemocnic tvrdí, že pacienti na změnách vydělají. I když to pro ně může znamenat, že je ošetří jinde než dosud. „Díky centralizaci bude možné pacientům nabídnout specializovanou zdravotní péči na nejlepší úrovni. Změny nám umožní investovat do špičkového vybavení a do profesního rozvoje lékařů a dalších zdravotníků,“ uvedl Gottvald.

„Máme čtyři neurologická oddělení, ale abychom mohli poskytovat opravdu kvalitní vysoce specializovanou péči, musíme ji soustředit na dvě. Další dvě oddělení by zajišťovala běžnou neurologickou péči včetně služeb pro bolestivé stavy, závratě, bolesti hlavy, záchvaty a podobně,“ říká Edvard Ehler, dlouholetý přednosta Neurologické kliniky Pardubické nemocnice.

Jak přesně budou změny vypadat a kdy nastanou, není jasné. Strategický směr mají manažeři dopracovat, koncepce má být hotova během letních měsíců tohoto roku. Změny jsou podle tiskové zprávy vedení nemocnic plánované v horizontu pěti let, v případě pardubické a chrudimské nemocnice patnácti let.

Až dosud chyběla politikům vize, co chtějí s nemocnicemi udělat. To na některých místech vedlo k tomu, že se malé lékařské týmy rozpadaly. Příkladem je litomyšlská nemocnice, kde kvůli nedostatku lékařů zanikla porodnice i dětské oddělení a nyní se chystá přesun iktového centra do Ústí nad Orlicí.