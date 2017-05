Ve Svitavách se srazila tři auta, nehoda zablokovala průjezd městem

Podle svědků způsobila nehodu řidička stříbrné Hondy, která nedobrzdila a narazila do oranžového Daewoo, které nárazem vlétlo do Vokswagenu, jehož řidič chtěl odbočit do vedlejší ulice.

„Dopravní nehoda se stala krátce před čtvrtou hodinou ve Svitavách na křižovatce protínající ulici Školní a Příční, kde došlo ke střetu tří vozidel. Za nehodou stálo nedodržení bezpečné vzdálenosti posledního automobilu, které vrazilo do stojících aut. U všech řidičů byla dechovou zkouškou vyloučena přítomnost alkoholu,“ uvedla mluvčí svitavské policie Lenka Vilímková.

Záchranáři museli na místě ošetřit řidičku vozu Daewoo a převést se zraněním do nemocnice. „Paní se držela celou dobu volantu, vypadalo, že má něco s krkem,“ uvedl jeden z přihlížejících mužů.

Nehoda na silnici I/43 zkomplikovala na více než hodinu už tak komplikovaný průjezd Svitavami. Kilometrové fronty před kruhovým objezdem jsou totiž ve špičkách na denním pořádku už několik týdnů. Může za to uzavřená souběžná výpadovka, která při průjezdu městem slouží řidičům jako kratší alternativa při cestách na Litomyšl nebo Brno.