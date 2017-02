Svitavy chystají nový domov pro seniory, jinde se počty lůžek sníží

Už loni proto začalo město vést diskuse s krajem o možnosti rozšíření stávajícího domova seniorů. „Pardubický kraj je ochoten kývnout na zvýšení kapacity ve Svitavách. Naopak dolů půjde počet lůžek v Moravské Třebové a v Přelouči,“ uvedl starosta Svitav David Šimek.

Pomoc ve svitavském domově pro seniory dnes využívá 39 klientů, zájem o péči je však mnohem vyšší.

„V současné době máme 31 klientů a 8 klientů se zvláštním režimem. V těchto dnech však evidujeme 155 žádostí, z toho 71 naléhavých. V novém objektu bychom se dostali na 75 lůžek,“ řekla jednatelka Seniorcentra města Svitavy Lenka Jurenová.

Počítá se i s odlehčovací službou, v rámci níž by lidé mohli svěřit své příbuzné na pár dní do péče domova. Stávající budovu město od Pardubického kraje už získalo. Pokud se podaří radnici získat dotaci, původní dům u hlavní silnice na Litomyšl, dříve součást rozlehlého kláštera, by šel k zemi a na jeho místě bude postavena zcela nová dvoupodlažní budova.

Architektonicky je celý komplex navržen tak, aby sousední novorománská kaple sv. Vincence nezůstala ve stínu nového objektu a nadále zůstala dominantní stavbou.

Vzniknout má úplně nový domov s moderními pokoji, širokými chodbami, skladovacími prostory, kuchyní a zázemím pro zaměstnance. Úpravami by měl projít i dvůr, ze kterého mají zmizet v různých dobách nastavěné přístavky. Projekt počítá s prosvětlenou jídelnou a v plánu je i venkovní terasa, na které by se mohli klienti stravovat na čerstvém vzduchu.

Zda nový domov pro seniory za 70 milionů vznikne, bude jasné na konci dubna, kdy ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodne, které projekty uspěly. Stavět by se mělo příští rok, ovšem investice je také vázaná na přesun lidí z Domova na rozcestí do nových dvojdomků, které má v plánu postavit ve městě Pardubický kraj.