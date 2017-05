Studenti vyvinuli přístroj, který může pohlídat kolo, auto i děti

„Naše zařízení funguje jako GPS, ale my jsme chtěli udělat jiné, které je schopno určovat naši pozici jiným způsobem. Tím jsme docílili toho, že je mnohem levnější a vydrží při devítivoltové baterii až rok. Hlavní výhodou je univerzálnost, může ho použít kdokoli a kamkoli. Vedle výdrže baterie je výhodná i cena, protože zařízení nemá displej - body, kde zařízení bylo, se sledují na webové stránce,“ řekl jeden ze studentů Luboš Zápotočný.

Když si přístroj zabuduje například do rámu výrobce kol a kolo se ztratí, tak si majitel na počítači může najít, kde se kolo zrovna nachází.

„Ale ještě důležitější je například zabudování do dražšího auta anebo když se bojíte o menší děti, dáte jim to do tašky a zjistíte, zda nechodí třeba za školu,“ přidala jinou možnost využití přístroje další členka trojice Jana Stopková.

Nutno dodat, že zatímco GPS slouží ke sledování a zaznamenávání polohy v reálném čase, přístroj BigIT určuje pozici zpětně. O tom, kde zrovna někdo je, dává vědět podle nastavení třeba každých pět minut, zpočátku s rezervou v přesnosti polohy do 50 metrů.

Nový čip dostane technologii na vyšší úroveň

Inspiraci k vývoji tohoto zařízení našli Luboš Zápotočný spolu s dalším spolužákem Josefem Kopeckým na prezentaci komunikační sítě LoRa, kterou bude Česká republika pokryta do konce letošního roku. První půlrok se učili programovat, pak se rozhodli naučit se úplně novou technologii.

Zatím hovoří o fázi raného vývoje, na vyšší úroveň se dostanou po koupi nového speciálního čipu. Díky němu bude zařízení s názvem BigIT výkonnější a menší.

Luboš Zápotočný je jakýmsi duchovním otcem projektu, Josef Kopecký má zase schopnosti co nejlépe představit projekt veřejnosti. A Jana Stopková má na starosti hlavně marketing a propojení s uživateli na webu.

Podle nich mají výsledky jejich práce šanci na patentování, i když jde zatím jen o studentský projekt.

O tom, že má hodnotu, svědčí jeho úspěch na nedávném finále třetího ročníku Czech StudNET Awards, což je nadregionální soutěž studentů středních škol. Při ní prezentují vlastní projekty se zaměřením na informatiku před porotou složenou z odborníků z IT firem.

Trojice studentů za projekt BigIT získala v oblasti internetu věcí hlavní cenu generálního partnera Foxconnu ve výši pětitisícového poukazu na nákup elektrotechnického či elektronického zboží.