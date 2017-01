Studenti se s automatem loučí minutou ticha, jiní snídají ve fastfoodu

Chybějící automaty na cukrovinky a sladké limonády, bufety s okleštěným sortimentem. Tak to v současné době vypadá ve školách v kraji. Takzvaná pamlsková vyhláška, která zakazuje prodej nezdravého jídla a pití ve školách, sice vstoupila v platnost už loni v září, provozovatelé školních bufetů však měli do konce roku čas, aby mohli své zboží doprodat.

Příkladem je třeba Gymnázium Dašická v Pardubicích. Kromě téměř nevyužívaného nápojového automatu od Coca-Coly zde ale zmizel i automat na kávu a horkou čokoládu. Proti tomu zde dokonce vznikla petice. V pondělí 9. ledna navíc studenti chtějí za „kofeinového přítele z Dašáku“ držet minutu ticha.

„Přijďte s námi uctít památku naší zesnulé Dagmar, která byla sprostě zavražděna poslední školní den roku 2016. Pieta a s ní i minuta ticha se bude konat 9. ledna 2017 od 9.50 do 9.51 o velké přestávce na místě, kde naše zesnulá přítelkyně stávala. Pokud se nemůžete dostavit, je možno držet neoficiálně minutu ticha kdekoli,“ stojí na facebookové stránce školy.

Někteří rodiče na nové vyhlášce nevidí nic špatného. „Omezení sladkostí mi nevadí. Moji synové bufet ani automat moc nevyužívali,“ uvedla Gabriela Gutwirthová.

Podle ředitele gymnázia Luďka Buriana je však takzvaná pamlsková vyhláška až zbytečně přísná. „Nejsem pro, aby se ve školách prodávaly nezdravé potraviny, jako jsou chipsy, je ale nesmysl, že si děti nemohou koupit třeba piškoty. Sám jsem dětem do školy dával tatranky a nic se jim nestalo,“ uvedl Burian s tím, že studenti nyní akorát navštíví obchody v okolí školy, které nabízejí ještě nezdravější sortiment.

Podobný problém řeší i na Základní škole Bratranců Veverkových v Pardubicích. V její blízkosti totiž navíc stojí McDonald’s.

„Zrušili jsme automat, protože do něj nebylo co dát tak, aby to splňovalo kritéria vyhlášky. Děti si ale sladkosti stejně přinesou z domu a na snídani se staví v McDonald’s. Rodiče jsou nespokojení. Samotná myšlenka té vyhlášky není špatná, ale takto silná regulace není úplně vhodná,“ řekl ředitel školy Leoš Šebela.

Přímo ve škole proto vyrábí zdravé svačiny, které si pravidelně kupuje asi deset procent dětí, nepravidelně zhruba šedesát procent.

Svačiny podávají v jídelně, která je mimo budovu školy

Podobný přístup mají i na svitavské základní škole T. G. Masaryka. Tam si ale děti musí pro svačinu dojít do školní jídelny, která není součástí budovy školy. Svačiny tak splňují požadavky na nutriční výživu, už však nemusí plně vyhovovat přísným požadavkům ministerstva školství.

„Prodávají tam takové věci, které vedou děti ke zdravému životnímu stylu a splňují, že pro dítě nejsou extrémní zátěží,“ uvedl ředitel školy Jiří Sehnal. Aby se služba neminula účinkem a děti si za peníze od rodičů nekupovaly cukrovinky v blízkém obchodě, rodiče školákům nabijí peníze na čip, kterým školáci platí i obědy.

Někteří odborníci naopak novou vyhlášku vítají. „Je to rozhodně krok správným směrem, protože se alespoň začaly dělat první kroky k tomu, aby se stravování dětí nějakým způsobem ozdravilo. I kdyby to teď v první fázi mělo zhoršit dostupnost potravin, které vysloveně škodí zdraví,“ řekl specialista na zdravou výživu Petr Havlíček.

Podle něj má totiž velká část potravin, které děti dnes konzumují, vysokou energetickou hodnotu. „Zároveň je tam vysoký podíl živin, které prokazatelně škodí zdraví. To znamená cukry, soli a nadbytek nasycených mastných kyselin. Jsou tam i další tuky, které jsou z nutričního hlediska nevhodné. Taková strava je pro dítě nehodnotná a mnohdy to zdraví dítěte prokazatelně poškozuje,“ uvedl Havlíček.