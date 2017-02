V Poličských strojírnách po výbuších stále hoří, s průzkumem pomáhá tank

„V současné době pořád hrozí riziko výbuchu, místo je horké a žhavé, nikdo se k němu nepřibližuje. V pátek těsně před půl devátou ráno však už dorazil do areálu požární tank. S jeho pomocí budeme provádět průzkum a případně první hašení,“ řekl operační důstojník Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Lubomír Macešek.

Další technikou, která dorazila z Vrbětic na Zlínsku je policejní obrněný transportér. Během dopoledne vzlétne nad areál policejní vrtulník s termovizí, která bude shora monitorovat místo výbuchu. „Pokud vyhodnocené údaje potvrdí, že je místo už bezpečné, vyjedou na místo pyrotechnici,“ řekla svitavská policejní mluvčí Hana Kaizarová.

Tyto informace pocházejí ze štábu velitele zásahu. Ten rozhoduje, co všechno je možné a nutné v příštích hodinách udělat.

Poslední výbuchy z areálu v poličské městské části Bořiny byly slyšet ještě ve čtvrtek večer, v noci už byl klid.

Ten ovšem neměli obyvatelé okolních domů, kteří museli ve čtvrtek navečer narychlo opustit své domovy a přenocovat jinde.

Náhradní postele poskytnuté poličskou radnicí v prostorách sportovní ubytovny využilo pět evakuovaných lidí, další odjeli například na chalupy, nebo se ubytovali u známých a příbuzných.

K ošetření do zdravotnických zařízení bylo s poraněním způsobeným výbuchem převezeno celkem 19 lidí. Tři s těžkým zraněním transportovaly vrtulníky do traumacenter, dva do Prahy a jednoho do Brna.

Požární tank SPOT 55 Je používán k hašení požárů ve složitých terénních podmínkách a zastavěné oblasti (při požárech lesů, haváriích plynovodu, rafinérií, povrchových dolů, jaderných elektráren apod.) Je vybaven objemnou nádrží na vodu, dvěma vodními děly, zařízením pro výrobu pěny, dvěma práškovými přístroji a vlastním chladicím zařízením. Je schopen provádět drobné zemní práce pomocí buldozerové radlice. Součinnost tříčlenné posádky je zajištěna spojovacími prostředky a průmyslovou kamerou a monitorem. Jeho vodní děla mají dosah 60 metrů. Objem nádrže na vodu činí 11 tisíc litrů, pěnidla 2 tisíce litrů, hasicího prášku 500 kilogramů.

Sedm lidí, z toho dva se středně těžkým a pět s lehkým zraněním, přijala Litomyšlská nemocnice. Osm lehce zraněných bylo převezeno do Svitavské nemocnice a jeden člověk se středně těžkým zraněním byl transportován do Pardubické nemocnice.

„Charakter zranění odpovídá důsledkům výbuchu a následné tlakové vlny. V nejvážnějších případech se jedná o popáleniny, dále o zlomeniny, tržné rány nebo poranění sluchu,“ uvedl Pavel Kožený z tiskového oddělení Nemocnice Pardubického kraje.

Podle něj někteří pacienti již nemocnice opustili. V pátek ráno zůstával jeden pacient v Pardubické nemocnici, jeden ve Svitavské a dva v Litomyšlské nemocnici.