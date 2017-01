Nabídka technických oborů se rozšíří. Střední školy se slučovat nebudou

Za slučování středních škol, které byly kvůli nedostatku studentů předimenzované, si bývalá radní pro školství Jana Pernicová vysloužila ostrou kritiku.

Její poslední návrh sice rada před třemi roky schválila, ale po silných protestech krajští politici nakonec chystané slučování škol zrušili.

Nástupce Pernicové Bohumil Bernášek v jejích šlépějích dál pokračovat nechce. „Pardubický kraj neuvažuje o slučování ani rušení škol, a to ani v okrajových částech regionu. Kraj zintenzivnil metodickou podporu a školy začaly zvyšovat kvalitu a efektivitu vyučování. Stabilizovaná síť středních škol podle mého názoru příznivě ovlivňuje nejen zájem žáků, ale i jejich rodičů o studium na našich školách,“ řekl Bernášek.

Případy škol, kde dochází k poklesu počtu žáků, chce Bernášek řešit s příslušnými řediteli individuálně. „Důležité je, že v posledních třech letech všechny krajské střední školy hospodařily se ziskem nebo alespoň vyrovnaně,“ uvedl Bernášek.

V posledních dvou letech navíc na středních školách dochází k mírnému nárůstu počtu žáků nastupujících do prvního ročníku. Na základě demografické křivky je možné očekávat další navyšování počtu žáků od roku 2017, a to až do roku 2025. Na to kraj reaguje stále se rozšiřující nabídkou technických oborů. Právě absolventi z těchto oblastí totiž na trhu stále chybí.

Na Střední škole obchodu, řemesel a služeb v Žamberku tak od příštího školního roku dojde k vytvoření vzdělávacího oboru klempíř s kapacitou 36 žáků. Zároveň bude rozšířena kapacita oboru obráběč kovů.

„Zaměření oboru je v regionu jedinečné a vhodně doplňuje současnou nabídku školy o další strojírenský obor, který bude mít vysokou uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Zároveň pokračuje spolupráce s významnými zaměstnavateli v čele se společností Bühler, kde bude část výuky budoucích klempířů přímo probíhat,“ uvedl hejtman kraje Martin Netolický.

Dojde i k navýšení kapacity u oboru vzdělávajícího obráběče kovů z 36 na 72 žáků. Proti tomu bude na škole snížena kapacita oborů, po kterých není na trhu práce ani u studentů taková poptávka.

Rozšíření nabídky středoškolského vzdělání by se mělo v nejbližší době dočkat i Hlinsko. V současné době zde není žádná technická škola nebo učiliště, ale pouze gymnázium. „Existuje reálná poptávka po oboru vzdělávajícím mlékaře, což je odvětví, které je s Hlineckem neodmyslitelně spjaté. Ve spolupráci s místní radnicí a zaměstnavateli hledáme nápravu tohoto stavu a myslím, že jsme na velmi dobré cestě,“ řekl Bernášek.

Od příštího školního roku se pak nově budou na Střední škole automobilní v Ústí nad Orlicí vzdělávat mladí autolakýrníci. Kapacita nového oboru je stanovena na 90 žáků. Doposud se tento obor vyučoval pouze ve Vysokém Mýtě.

Ne všichni ale s takto masivní podporou technických oborů souhlasí.

Dívky se na technické obory stejně hlásit nebudou

„Technické školy se léta potýkají s nedostatkem žáků, a proto se Pardubický kraj všemožně snaží tuto situaci zvrátit. Vymýšlejí se stipendia za to, když nemá žák učiliště dvojku z chování či nepropadá. Nemyslím si, že by tato podpora byla všeobecně úspěšná,“ uvedla ředitelka Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi Klára Jelinková.

„Když bude kraj omezovat počet míst na ‚netechnických‘ školách, odmítnuté humanitně založené dívky se nikdy nepřihlásí na technické školy. Půjdou maximálně na obchodní akademie a potom na soukromé školy, jež jim nabídnou obory, které zvládnou vystudovat. A toto přece nechce ani kraj,“ doplnila.

„Myslím si, že by kraj měl více podporovat všeobecné vzdělávání, které zaručí nejen všeobecný přehled, ale také nejlepší přípravu na jakýkoliv druh vysoké školy. Všeobecný přehled a vzdělání se v současné době vytrácejí, lidé neznají historii, zeměpis, biologii, neumějí se orientovat v základních věcech,“ dodala Jelinková s tím, že chrudimskému gymnáziu se dostatečné podpory rozhodně nedostává.