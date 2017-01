Unikátní stodola prochází rekonstrukcí, kraj je připraven pomoci

„Muzea a skanzeny, připomínající životy našich předků, mají v Pardubickém kraji dlouholetou tradici. Roubená stodola je unikátním svědectvím tehdejší doby, byla by velká škoda, kdyby se ji nepodařilo zachránit a zpřístupnit veřejnosti,“ řekla Hana Štěpánová, krajská radní, zodpovědná za regionální rozvoj.

Polygonální stodola v Čisté je dokladem lidového stavitelství ve východních Čechách a spolu s roubeným výměnkem tvoří hodnotný celek. Dendrochronologicky byl krov a obvodové stěny stodoly datovány do roku 1697 nebo 1698.

Stavba byla v roce 2015 podrobně zdokumentována i s pomocí 3D skenerů, demontována a převezena na místo dočasného uložení, kde dochází k postupné rekonstrukci. Spolu s dalšími památkami lidového stavitelství bude součástí nově vznikajícího muzea v přírodě v Trstěnici u Litomyšle.

Litomyšlský Institut lidového kulturního dědictví založený bratry Kmoškovými ze Sebranic a dalšími nadšenci chce ochraňovat a prezentovat nejen tuto, ale i další stavby lidového kulturního dědictví na pomezí Čech a Moravy.

Stodola, usedlost a sušárna ovoce by měly být do dvou let přístupné veřejnosti v centru obce Trstěnice a měla by na něj navazovat modernější stavba s využitím pro veřejnost.

V Trstěnici je již nejstarší polygonální stodola na původním místě v oblasti Svitavska z roku 1648. Patří soukromému majiteli a spolek jedná s obcí, aby se o ni postarala a využívala ji.

Projekt institutu podporovaný odborníky na památkovou péči, historii, etnografii a architekturu získal loni od Pardubického kraje půlmilionovou dotaci, další statisíce by měl získat i letos.