Stezka podél Labe zná trasu, s výkupy pozemků ovšem mohou být problémy

A podle prvních náznaků to vypadá, že to nepůjde úplně hladce.

Dotčené obce obdrží seznamy soukromých vlastníků pozemků v jednotlivých katastrálních územích, se kterými následně zahájí jednání o výkupech pozemků.

„Je to první z důležitých kroků směrem k realizaci stavby cyklostezky. Majetkové poměry jsou tím nejdůležitějším na celém projektu, protože úspěch či neúspěch získání pozemků ovlivní celkové náklady a časový horizont projektu,“ uvedla starostka Přelouče Irena Burešová, která je ředitelkou Svazku obcí Pardubická labská, jenž vznikl právě kvůli vybudování nové cyklostezky.

Trasa stezky má vést z Pardubic přes Srnojedy, Valy u Přelouče, Přelouč a Chvaletice do Týnce nad Labem a bude součástí mezinárodní cyklotrasy číslo 2 - Labská stezka. Ta má v budoucnu kopírovat řeku Labe v podstatě od jejího pramene v Krkonoších až do Hamburku, kde ústí do moře.

Vznikne také propojení na okolní obce, například na Kladruby nad Labem s nově zrekonstruovaným hřebčínem nebo na obec Semín novou cyklistickou lávkou.

„Většinou budeme stavět na pozemcích Povodí Labe, takže by to snad mělo jít rychleji,“ řekl krajský radní René Živný.

Oproti tomu Burešová tak optimistická není. „Bylo by hezké říct, že všechno půjde snadno, ale už teď máme informace, že některá jednání o výkupech nebudou úplně jednoduchá,“ uvedla Burešová. Zatímco některé obce budou muset řešit vlastnické vztahy pouze s jedním či dvěma lidmi, právě Přelouč čeká jednání o výkupech zhruba se třiceti vlastníky.

Termín zahájení stavby cyklostezky se oddaluje

Právě problémy s výkupy pravděpodobně znovu oddálí termín, kdy by se mohlo začít stavět. V minulosti se přitom předpokládalo, že stavba bude zahájena v příštím roce. „V současné době není možné říct, kdy se začne stavět. Jasná momentálně není ani cena,“ řekla Burešová.

Celá Labská cyklostezka má měřit 350 kilometrů a propojí Krkonoše s česko-německou hranicí nedaleko Děčína. Zatím je sjízdná pouze v některých úsecích, a to pro horská či trekkingová kola.

Součástí trasy má být také stezka mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Jenže také zde dlouholeté plány brzdí výkupy pozemků.