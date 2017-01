Dálnici D35 budou silničáři skládat jako puzzle, rozhodne stav přípravy

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) by chtělo otevřít první úsek dálnice D35 z Opatovic nad Labem do Ostrova u Vysokého Mýta otevřít v roce 2021. Pro řidiče by nový sedmadvacetikilometrový úsek sice znamenal velkou pomoc, ale rozhodně ne vysvobození z chronicky ucpané silnice I/35. To může přinést až dokončení dálnice D35 přes celý kraj.

ŘSD rozdělilo šedesátikilometrový úsek budoucí dálnice mezi Ostrovem a Starým Městem na šest staveb a tvrdí, že začne budovat jako první tu, která bude nejlépe připravena. Ideálně okamžitě po dokončení úseku Opatovice - Ostrov, tedy nejdříve v roce 2021.

„Je to šest rovnocenných úseků a my je připravujeme na realizaci v jednu dobu. Zahájíme tu stavbu, která bude připravena, bez ohledu na to, který z těch úseků to bude,“ uvedl ředitel pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic Bohumil Vebr.

Dodal, že všechny úseky začínají na stávající silnic a zase se na ni vrací. „Jakýkoliv úsek, který zprovozníme, bude úspěchem pro nás i pro řidiče, kteří budou jezdit po nové silnici,“ dodal Vebr.

Silničáři například chystají i stavbu tříkilometrového úseku, který bude spojovat mimoúrovňovou křižovatku Staré Město východ se silnicí I/35 u Moravské Třebové.

Města ve velké míře pomáhají s přípravou

ŘSD tvrdí, že starostové mohou stavbu dálnice D35 uspíšit. „Z pohledu přípravy záleží na podpoře ŘSD od měst a obcí. Kde jsou města a obce ochotny pomáhat a přínos obchvatu dálnice je pro ně zásadní, tam se daří rychle vykupovat pozemky a překonávat problémy, které tam jsou,“ uvedl generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Co se týče výkupů na prvních připravovaných úsecích z Opatovic do Ostrova, mohou si silničáři po delší době připsat úspěch. Na úplném konci druhé části, od něhož má vést provizorní sjezd na stávající silnici I/17 vedoucí ze Zámrsku do Chrudimi, totiž včera dokončili převod tří pozemků, které byly dle zápisů v katastru nemovitostí dlouhé měsíce předmětem vyvlastnění.

Poslanec a místopředseda Hospodářského výboru Martin Kolovratník (ANO) tvrdí, že na kterýkoliv z šesti úseků peníze od státu budou. „Nedojde k tomu, co se řešilo v Chrudimi, že první polovina obchvatu je hotová a nyní se připravuje druhá,“ uvedl.

Zásadní jsou části po Opatovec

Klíčové je postavit prvních pět úseků mezi Ostrovem a Opatovcem. Odtud už totiž vede relativně široká silnice, která neprochází žádnou obcí, pouze okrajem Moravské Třebové a může proto sloužit pro tranzitní dopravu.

Nejvíc by pomohlo, kdyby bylo možné jako první postavit úsek z Ostrova do Džbánova, Vysoké Mýto, které dopravou trpí nejvíc, by se tak dočkalo obchvatu.

„Byl bych nejraději, aby se zahájilo hned stavbou navazující, tedy Ostrov a obchvat Vysokého Mýta a také pokračování do Litomyšle. I když jsme se snažili pro město Vysoké Mýto udělat úpravy průtahu tak, aby to obyvatele přežili do doby, než se udělá obchvat, tak je to hrozně složité. Stávající silnice I/35 je za hranici kapacity,“ uvedl Vebr.