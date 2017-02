Pro rychlíky mezi Ústím a Chocní vzniknou tunely, plánuje státní koncepce

Dokument pro roky 2017 až 2023 zmiňuje i chystané finančně nejnáročnější stavby v Pardubickém kraji. Nejdražší a svým způsobem nejatraktivnější bude modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí - Choceň.

„Bude znamenat výstavbu nové trati v nové trase, z kapacitních důvodů je ale nutné zachovat pro potřeby nákladní dopravy i stávající trať,“ uvádějí autoři nové koncepce železnice.

V posledních dvaceti letech bylo ve hře více variant. Ta finančně úspornější, dvoumiliardová, víceméně kopírovala stávající stopu. Byla sice lacinější, ale provoz moc nezrychlovala.

Kompromisní „střední“ varianty měly negativní dopad zvláště na život obyvatel Brandýsa nad Orlicí i přírodu v malebném údolí Tiché Orlice. Nejradikálnější s dlouhými tunely sice umožňovala nejrychlejší provoz, ale s náklady dosahujícími patnáct miliard korun se jevila příliš drahá. Významnou změnou nyní je, že právě tato trasa už má šanci největší. Jak nákladná bude, není jasné.

„Tato varianta řeší odstranění snížené traťové rychlosti 70 km/h z důvodu směrových poměrů přes zastávku Bezpráví a železniční stanici Brandýs nad Orlicí vybudováním nové tratě skládající se ze dvou dlouhých tunelů, dvou mostů přes Tichou Orlici, čímž dojde k odstranění posledního traťového omezení na prvním tranzitním železničním koridoru,“ uvedl mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš.

Stará a pomalá trasa malebným údolím bude sloužit dál

Správci železnic aktualizují právě tuto takzvanou „Zelenou variantu“ ze Studie proveditelnosti a prověřují její ekonomickou efektivnost. Je sice drahá, ale očekávané zrychlení provozu aspoň trochu řeší problémy s velkou kapacitou dopravy v tomto úseku koridoru. Změnu původního záměru provádějí však hlavně kvůli nemožnosti dodržení požadovaných hlukových limitů při jiných variantách. A to s odkazem na platné vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

Chystaný tunel Hemže má v aktualizované variantě délku 1,157 kilometru a tunel Oucmanice délku 4,985 kilometru. Projektanti počítají i s výstavbou dvou mostů přes Tichou Orlici s horní mostovkou o délkách 588 a 295 metrů.

Chystané velké investice železnice v kraji 1. modernizace uzlu Česká Třebová 2. nové koleje pro dálkovou dopravu mezi Chocní a Ústím nad Orlicí 3. úsek Týniště nad Orlicí - Choceň 4. modernizace uzlu Pardubice 5. Ostřešanská spojka včetně nové zastávky Pardubice-centrum

Ke zvýšení kapacity trati plné oblouků mezi Chocní a Ústím nad Orlicí napomůže i to, že do tunelů zamíří jen rychlíky a expresy. Stávající trať by měla do budoucna sloužit jen nákladní a regionální osobní dopravě. Zmíněná koncepce posunuje zahájení této náročné stavby až za rok 2020. Dříve bude hotova další velká investice v České Třebové. Na roky 2019 - 2020 stát plánuje úpravy průjezdu tamním železničním uzlem pro osobní dopravu. Akce je ve fázi zpracovávání přípravné dokumentace a záměru projektu.

Úpravy ve stanici Česká Třebová umožní zvýšení rychlosti, zvýšení nástupních hran a zlepšení dalších technických parametrů stanice. Zároveň sníží negativní vlivy železniční dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva a naopak zvýší bezpečnost železničního provozu a cestujících.

Ve fázi posuzování a hodnocení nabídek na zhotovitele přípravné dokumentace a záměru projektu je modernizace traťového úseku mezi Týništěm nad Orlicí a Chocní, která se uskuteční přibližně za čtyři až pět let.

Správci železnic počítají s mimoúrovňovým křížením

„Všechny zmíněné stavby budou splňovat příslušné parametry, to znamená, že nová nástupiště budou mít nástupní hranu 550 milimetrů nad traťovou kolejí. Z důvodu bezpečnosti bude navrženo mimoúrovňové křížení, traťová rychlost bude projektována na 120 až 160 km/h v závislosti na směrových a výškových podmínkách nových tras,“ dodal Marek Illiaš.

Správci železnic plánují na území Pardubického kraje v nejbližších letech i další dvě velké stavby. První z nich je modernizace železničního uzlu Pardubice. Kromě standardních rekonstrukčních prací počítá návrh s novým ostrovním nástupištěm v liché části kolejiště včetně prodloužení obou podchodů k tomuto nástupišti.

Další velkou investicí bude výstavba Ostřešanské spojky, neelektrizované přeložky stávající tratě z Pardubic směrem na jih. Obě tyto akce jsou ve fázi přípravné dokumentace stavby.