Příprava jihovýchodního obchvatu Pardubic pokračuje, stát mu dává šanci

Zdálo se, že jihovýchodní obchvat Pardubic, který by propojil Dražkovice s Pardubičkami, je u ledu. Že problém s propojením jižní a východní částí města vyřeší pardubičtí radní dlouhodobým provizoriem - silniční propojkou z Višňovky do Pardubiček přes přírodní lokalitu Červeňák. Vedení města, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a poslanec i zastupitel Martin Kolovratník se však nedávno dohodli na scénáři, který by mohl zamrzlý plán na stavbu obchvatu rozpohybovat.

A Kolovratník dokonce optimisticky tvrdí, že by se mohlo začít stavět už v druhé polovině roku 2019. „Dohodli jsme se na tom, že nezávisle na aktivitách města kolem propojky nebo změn územního plánu je jihovýchodní obchvat absolutní prioritou a ŘSD musí pokračovat v intenzivní přípravě,“ uvedl poslanec.

Stavbě podle něj nahrává fakt, že o obchvat má velký zájem společnost Foxconn, s níž vláda podepsala memorandum o vzájemné spolupráci. Firma chce v okolí svého pardubického areálu investovat částku přesahující jednu miliardu korun, stát jí slibuje pomoc včetně lepšího silničního napojení.

„Až bude tento obchvat hotový, přestane Foxconn jezdit přes Dašickou a rychlodráhu. Dokáže se tudy dostat k Dražkovicím na chrudimskou I/37 a po ní směrem na sever přes hotovou Trojici v přímém směru na Opatovice a dálnici,“ popisuje Kolovratník.

Do příprav zasáhly chystané změny územního plánu města

Teoreticky by přípravy obchvatu mohly být dál, ale pardubičtí radní v minulosti zpochybnili trasu obchvatu. „Změny územního plánu nám původně odsunuly trasu komunikace z našeho projektu, je trasovaná jinak, než jsme měli naprojektováno,“ uvedl Bohumil Vebr, ředitel pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic.

Rozjeté práce se zastavily, propadla i platnost územního rozhodnutí. Teď Pardubice opět souhlasí s původní trasou, která je zanesena v platném územním plánu. Silničáři mají už hotovou studii na staronovou trasu a provedli významnou změnu, a to úpravu tří křižovatek, které budou nakonec okružní.

„Museli jsme například změnit křižovatku z Jesničánek do Nemošic, kde byl postaven bytový dům, který nám zasahoval do plánovaného nadjezdu, ten tam není možné postavit,“ uvedl Vebr.

Se změnami souhlasí odbor dopravy kraje i policie. Teoreticky by silničáři mohli požádat o územní rozhodnutí do konce září. Kolovratník soudí, že územní rozhodnutí získá státní organizace na přelomu letošního a příštího roku, pak zahájí výkupy pozemků. „Je tedy reálné, že stavba začne v druhé polovině roku 2019, nejpozději na přelomu let 2019 a 2020,“ věří poslanec.

Kvůli úpravě křižovatek se možná změní hodnocení silnice

Stavbu může ale zkomplikovat fakt, že plánovaná propojka s třemi kruháky se svými parametry z pohledu státu nemusí obstát jako silnice první třídy. Pak by to byl problém, protože by ji Ředitelství silnic a dálnic nepostavilo.

„Může se stát, že nakonec spočítáme, že jihovýchodní obchvat jako silnice první třídy nemá význam, ekonomicky to nebude vycházet. Dohodli jsme se však s městem, že nezastavíme přípravy, budeme obchvat připravovat, dokud to půjde,“ uvedl Vebr.

Pokud by ale nepostavil silnici stát, spadlo by toto břemeno na město či Pardubický kraj. „Kdyby se to stalo, předáme rozpracovanou dokumentaci městu a bude to silnice nižší třídy,“ uvedl Vebr.

Pardubice bez ohledu na přípravu stavby obchvatu pokračují navzdory četným kritikům v plánu propojit Višňovku s Pardubičkami přes přírodní lokalitu Červeňák. Podle primátora Martina Charváta by spojka ulevila dopravě v centru a mohl by se také začít opravovat nadjezd u nemocnice, který rychle dosluhuje.

„Nadjezd je ve špatném technickém stavu a bude se muset co nejdříve opravit. Bez alternativní trasy to však není možné už jen kvůli tomu, že by měly sanitky problém s cestou do nemocnice,“ uvedl před časem primátor Martin Charvát.