Novela o nočním klidu je krok o desítky let zpět, shodují se starostové

Co se změní Dosud byl celý schvalovací proces snadný a rychlý. Obce u akcí, u nichž to považovaly za vhodné, jednoduše povolily rušení nočního klidu. Jakmile vejde novela v platnost, bude nutné, aby tyto akce byly dlouho dopředu zaznamenány v obecní vyhlášce. U tradičních akcí, které se konají stále ve stejnou dobu, to problém nebude. Horší to bude u těch, jejichž termín není předem znám. Novela navíc bude platit i pro veškeré soukromé akce, jako jsou oslavy a svatby.