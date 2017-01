Nová kavárna i první obsazený byt. Staré nádraží v Ústí pomalu ožívá

Od doby, co původní majitel České dráhy vybral mezi zájemci nabídku společnosti Oustecké nádraží (psali jsme zde), uplynul rok. Noví vlastníci koupili budovu uprostřed kolejí a bez oficiální přístupové cesty. I proto se veškeré zamýšlené opravy nedají provést snadno. Rozlehlý nádražní objekt přezdívaný Stará dáma je navíc prohlášený za kulturní památku.

Staré nádraží v Ústí nad Orlicí Historická budovu pochází z roku 1874. Stojí uprostřed kolejiště hlavního železničního koridoru z Čech na Moravu. Kvůli provedené modernizaci celého uzlu za více než miliardu korun ztratily České dráhy o budovu zájem a nabídli ji k prodeji. Svému účelu přestala budova sloužit už v březnu roku 2014. Od té doby byla zavřená. Ve výběrovém řízení uspěla společnost Oustecké nádraží, která nabídla cca 1,5 milionu. Jedním z jednatelů je i režisérka Olga Sommerová.

Přesto se už se podařilo některé prostory zaplnit. Cestující ocení možnost občerstvení v kavárně v přízemí, kterou provozuje muž z Pardubic. V nově postavené budově totiž chybí obchod a k dispozici tak jsou pouze automaty.

Už při koupi nádraží majitelé avizovali, že v horních patrech budovy vzniknou byty. První pokoje obsadil spolumajitel Pavel Prchal, avšak o další zájemce nouze není.

„Nyní jednáme s dalším nájemníkem, který by se nastěhoval během února. Měsíčně nás kontaktují dva až tři zájemci. Například naposled to byl živnostník, který u nás chtěl balit a prodávat koření. Ale na to tu prostorově nejsme zařízeni, tak jsme se nedohodli. Jiní by u nás chtěli i bydlet, ale nemají ani na zálohu na energie. Takže než takové nájemníky, tak ať to tu raději máme poloprázdné. Ale naštěstí se ozývají i seriózní zájemci,“ říká další ze spolumajitelů Martin Kadrman.

Velkým a zatím stále nedořešeným nedostatkem je vytápění budovy, která patří mezi energeticky nejnáročnější.

„Protože chceme, aby celá budova byla využita, řešení zvolíme takové, aby měsíční náklady na energie byly co nejnižší a to i za cenu, že zvolíme řešení s vyšší pořizovací hodnotou. Rozvod tepla, vody a elektřiny včetně nových stoupaček bude řešen na etapy,“ uvedl Kadrman, podle kterého projektant navrhne způsob vytápění do konce února.

Podle Kadrmana budou muset všechny prostory v objektu projít novou kolaudací.

„Některé z důvodu změny užívání, u jiných, jako jsou prostory restaurace, musí dojít k rekolaudaci. A to zabere dost času. Do řízení je zapojeno několik úřadů a každý z nich má třicetidenní lhůtu k vydání stanoviska. Takže našich plánů se držíme, ale musíme jejich realizaci z těchto důvodů posunout,“ uvedl.

Najde se i ubytování pro turisty

Vedle dlouhodobých nájemníků přemýšlí majitelé i o zřízení prostor pro krátkodobé ubytování, které by mělo sloužit turistům či železničním nadšencům.

„Byty totiž vypadají tak, jako před sto lety. Necitlivá modernizace vybetonováním podlah a podobně se jim vyhnula. Například tam nenarazíte na ocelové zárubně dveří. Vše je ve dřevě, včetně podlah,“ popsal Kardman.

Kousek vedle dosud stále zavřené restaurace chtějí zástupci Ousteckého nádraží vybudovat veřejné toalety. Pokud by jednání s úřady šlo hladce, dočkali by se jich cestující ještě letos.

„Budeme rovněž zpracovávat projekt na restaurování oken a dveří, a to zejména z důvodu tepelných úniků. Na podzim jsme vyspravili střechu, do které na několika místech zatékalo. Závěr roku jsme věnovali reklamacím, které jsme měli ve vztahu k SŽDC. Realizátor, tedy společnost Eurovia, všechny uznala a zjednává nápravu,“ řekl Kadrman.

Kromě kavárny se čekání na vlak zpříjemnilo i možností posezení na lavičkách u starého nádraží. Hudební nadšenci si mohou zahrát na piano a čtenáři ocení knihovničku, ze které si mohou zdarma půjčovat knihy.